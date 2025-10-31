Коригували атаки РФ по Дніпру — правоохоронці затримали двох агентів ФСБ

Служба безпеки затримала двох агентів ФСБ, які коригували повітряні атаки рашистів по енергетичній інфраструктурі Дніпра. За допомогою масованих ударів по електро- і теплогенеруючих підприємствах, ворог намагався зірвати початок опалювального сезону у прифронтовому місті.
Головні тези:
- Агенти ФСБ були залучені до коригування атак по енергетичній інфраструктурі Дніпра з метою зриву опалювального сезону.
- Вони фотографували та позначали на карті об'єкти енергетики, необхідні для життєдіяльності населення міста.
- Агенти отримували завдання від куратора ФСБ і виконували їх під час робочих маршрутів.
СБУ затримала двох агентів ФСБ у Дніпрі
Як встановило розслідування, наведенням ударів по обласному центру займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств.
Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору.
Встановлено, що один з фігурантів потрапив у поле зору окупантів ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Бєлгородської області.
Восени цього року на нього вийшов російський спецслужбіст і після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по місту. Для виконання ворожого завдання агент залучив свого напарника-водія.
Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання у Дніпрі.
Під час обшуків, крім доказів роботи на ФСБ, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецпідрозділів повітряно-десантних військ РФ та статуетку із зображенням Путіна.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-