Корректировали атаки РФ по Днепру — правоохранители задержали двух агентов ФСБ

Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ, корректировавших воздушные атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Днепра. С помощью массированных ударов по электро- и теплогенерирующим предприятиям враг пытался сорвать начало отопительного сезона в прифронтовом городе.
Главные тезисы
- Агенты ФСБ были задержаны в Днепре за корректировку атак по энергетической инфраструктуре города.
- Инцидент связан с попыткой российских агентов сорвать начало отопительного сезона в прифронтовом городе.
- Агенты, получавшие задания от куратора, фотографировали и докладывали об объектах энергетики, необходимых для жизнедеятельности населения.
СБУ задержала двух агентов ФСБ в Днепре
Как установило расследование, наведением ударов по областному центру занимались водители-напарники логистической компании, доставлявшие грузы для местных предприятий.
Собранные сведения агенты мессенджером отправляли куратору.
Установлено, что один из фигурантов попал в поле зрения окупантов еще до начала полномасштабной войны, когда осуществлял грузовые перевозки в Белгородскую область.
Осенью этого года на него вышел российский спецслужб и после дистанционной вербовки поручил корректировать удары по городу. Для выполнения враждебной задачи агент привлек своего напарника-водителя.
Сотрудники СБУ задержали агентов по местам жительства в Днепре.
Во время обысков кроме доказательств работы на ФСБ у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецподразделений воздушно-десантных войск РФ и статуэтку с изображением Путина.
