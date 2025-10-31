Корректировали атаки РФ по Днепру — правоохранители задержали двух агентов ФСБ
Корректировали атаки РФ по Днепру — правоохранители задержали двух агентов ФСБ

Служба безопасности задержала двух агентов ФСБ, корректировавших воздушные атаки рашистов по энергетической инфраструктуре Днепра. С помощью массированных ударов по электро- и теплогенерирующим предприятиям враг пытался сорвать начало отопительного сезона в прифронтовом городе.

  • Агенты ФСБ были задержаны в Днепре за корректировку атак по энергетической инфраструктуре города.
  • Инцидент связан с попыткой российских агентов сорвать начало отопительного сезона в прифронтовом городе.
  • Агенты, получавшие задания от куратора, фотографировали и докладывали об объектах энергетики, необходимых для жизнедеятельности населения.

СБУ задержала двух агентов ФСБ в Днепре

Как установило расследование, наведением ударов по областному центру занимались водители-напарники логистической компании, доставлявшие грузы для местных предприятий.

Во время рабочих рейсов они фотографировали внешний вид и отмечали на гугл-картах расположение объектов энергетики, питающих дома, школы, детсады и больницы днепрян.

Собранные сведения агенты мессенджером отправляли куратору.

Установлено, что один из фигурантов попал в поле зрения окупантов еще до начала полномасштабной войны, когда осуществлял грузовые перевозки в Белгородскую область.

Осенью этого года на него вышел российский спецслужб и после дистанционной вербовки поручил корректировать удары по городу. Для выполнения враждебной задачи агент привлек своего напарника-водителя.

Сотрудники СБУ задержали агентов по местам жительства в Днепре.

Во время обысков кроме доказательств работы на ФСБ у них изъяли предметы прокремлевской агитации, в частности вымпел спецподразделений воздушно-десантных войск РФ и статуэтку с изображением Путина.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

