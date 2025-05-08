Коригували удари по Україні — правоохоронці затримали двох агентів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригували удари по Україні — правоохоронці затримали двох агентів РФ

СБУ
коригувальник вогню

Служба безпеки України затримала у Києві та Рівному двох чоловіків, які готували для росіян координати для ракетно-дронових ударів.

Головні тези:

  • Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які готували координати для ракетно-дронових ударів від Росії.
  • Коригувальниками були 24-річний різнороб з Києва та 32-річний дезертир, який переховувався на заході країни.
  • Агенти діяли окремо, але координував їх куратор із ФСБ РФ, який вже ідентифікований.

СБУ затримала двох коригувальників ворожого вогню

Затриманими є 24-річний різнороб зі столиці та 32-річний дезертир, який переховувався на заході країни.

Основним завданням цих коригувальників було знайти та передати російським загарбникам локації третьої штурмової бригади Збройних сил України. Також вони мали дістати координати військових шпиталів та інших медичних закладів, де проходять лікування поранені захисники.

Агенти діяли окремо один від одного, але координував їх один куратор із окупаційного «Управління Федеральної служби безпеки РФ по Криму та м. Севастополю». Персональні дані останнього вже встановлені.

За інструкціями російського спецслужбіста зловмисники намагалися знайти військові об’єкти та визначити наявність там особового складу.

Листування агентів з куратором

Фігуранти обходили «потрібні» цілі, вдаючи ніби говорять телефоном. Насправді ж знімали відео з прив’язкою до місцевості. Для конспірації використовували по два гаджети: на один – фіксували локації об’єктів, із другого – контактували з куратором через анонімні чати в месенджері.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили агентів та провели комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали одночасно, коли ті шпигували біля військових об’єктів. У затриманих вилучили мобільні телефони з доказами роботи на ФСБ.

Слідчі оголосили фігурантам підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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