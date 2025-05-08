Коригували удари по Україні — правоохоронці затримали двох агентів РФ

Служба безпеки України затримала у Києві та Рівному двох чоловіків, які готували для росіян координати для ракетно-дронових ударів.
Головні тези:
- Служба безпеки України затримала двох агентів РФ, які готували координати для ракетно-дронових ударів від Росії.
- Коригувальниками були 24-річний різнороб з Києва та 32-річний дезертир, який переховувався на заході країни.
- Агенти діяли окремо, але координував їх куратор із ФСБ РФ, який вже ідентифікований.
СБУ затримала двох коригувальників ворожого вогню
Затриманими є 24-річний різнороб зі столиці та 32-річний дезертир, який переховувався на заході країни.
Агенти діяли окремо один від одного, але координував їх один куратор із окупаційного «Управління Федеральної служби безпеки РФ по Криму та м. Севастополю». Персональні дані останнього вже встановлені.
За інструкціями російського спецслужбіста зловмисники намагалися знайти військові об’єкти та визначити наявність там особового складу.
Фігуранти обходили «потрібні» цілі, вдаючи ніби говорять телефоном. Насправді ж знімали відео з прив’язкою до місцевості. Для конспірації використовували по два гаджети: на один – фіксували локації об’єктів, із другого – контактували з куратором через анонімні чати в месенджері.
Слідчі оголосили фігурантам підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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