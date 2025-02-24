Коригували вогонь Росії по ЗСУ — правоохоронці затримали на Донеччині двох агенток ФСБ

Служба безпеки України зірвала нові спроби ФСБ розширити свою агентурну мережу на Донеччині. За результатами контрдиверсійних заходів у фронтових районах області затримано двох ворожих агенток, які коригували вогонь РФ по українських захисниках.

СБУ затримала на Донеччині двох коригувальниць російського вогню

Обидві фігурантки діяли окремо. Одна з них — 47-річна мешканка селища Дачне. За матеріалами справи, вона наводила російські авіаудари по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку.

Під «прицілом» рашистів були станції радіоелектронної боротьби та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка прикриває передові піхотні підрозділи українських військ. Поширити

Щоб зібрати інформацію, жінка самостійно обходила місцевість поблизу лінії боєзіткнень та фіксувала координати потенційних цілей. Отримані відомості вона месенджером пересилила своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень в анонімному чаті.

Відчуваючи невідворотність покарання, зрадниця виїхала на Дніпропетровщину, де намагалася «залягти на дно». Втім, контррозвідка СБУ встановила її місцезнаходження і затримала в орендованому помешканні.

Коригувальниця російського вогню

Ще однією агенткою фсб виявилась 44-річна мешканка селища Іллінівка біля Костянтинівки. Зловмисниця допомагала штурмовим групам окупантів атакувати бойові позиції оборонців Часового Яру.

Для цього фігурантка намагалася виявити і передати рашистам локації укріпрайонів та маршрутів переміщення українських військ.

Під час обшуків в обох зловмисниць вилучено мобільні телефони із доказами їхніх контактів з російською спецслужбою.