Корректировали огонь России по ВСУ — правоохранители задержали в Донецкой области двух агенток ФСБ

Служба безопасности Украины сорвала новые попытки ФСБ расширить свою агентурную сеть в Донецкой области. По результатам контрдиверсионных мероприятий во фронтовых районах области задержаны двое вражеских агенток, корректировавших огонь РФ по украинским защитникам.

СБУ задержала в Донецкой области двух корректировщиц российского огня

Обе фигурантки действовали раздельно. Одна из них — 47-летняя жительница поселка Дачное. По материалам дела она приводила российские авиаудары по локациям Сил обороны на Покровском направлении.

Под «прицелом» рашистов были станции радиоэлектронной борьбы и огневые позиции артиллерии ВСУ, прикрывающей передовые пехотные подразделения украинских войск. Поделиться

Чтобы собрать информацию, женщина самостоятельно обходила местность вблизи линии боестолкновений и фиксировала координаты потенциальных целей. Полученные сведения она переслала мессенджером своему русскому куратору в виде текстовых сообщений в анонимном чате.

Чувствуя неотвратимость наказания, предательница выехала на Днепропетровщину, где пыталась «залечь на дно». Впрочем, контрразведка СБУ установила ее местонахождение и задержала в арендованном доме.

Корректировщица российского огня

Еще одним агентом ФСБ оказалась 44-летняя жительница поселка Ильиновка возле Константиновки. Злоумышленница помогала штурмовым группам окупантов атаковать боевые позиции защитников Временного Яра.

Для этого фигурантка пыталась выявить и передать рашистам локации укрепрайонов и маршрутов перемещения украинских войск.

Во время обысков у обоих злоумышленниц изъяты мобильные телефоны с доказательствами их контактов с российской спецслужбой.