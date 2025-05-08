Корректировали удары по Украине — правоохранители задержали двух агентов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировали удары по Украине — правоохранители задержали двух агентов РФ

СБУ
корректировщик
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Служба безопасности Украины задержала в Киеве и Ровно двух мужчин, которые готовили для россиян координаты ракетно-дроновых ударов.

Главные тезисы

  • Корректирование ударов по Украине: два агента России задержаны в Киеве и Ровно.
  • Агенты готовили координаты ракетно-дроновых ударов от России с целью атаки на военные объекты и медицинские учреждения.
  • Куратором агентов из ФСБ РФ был идентифицированный дезертир, скрывавшийся на западе Украины.

СБУ задержала двух корректировщиков вражеского огня

Задержаны 24-летний разнорабочий из столицы и 32-летний дезертир, который скрывался на западе страны.

Основной задачей этих корректировщиков было найти и передать российским захватчикам локации третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Также они должны были получить координаты военных госпиталей и других медицинских учреждений, где проходят лечение раненые защитники.

Агенты действовали отдельно друг от друга, но координировал их один куратор из оккупационного Управления Федеральной службы безопасности РФ по Крыму и г. Севастополя». Персональные данные последнего уже установлены.

По инструкциям российского спецслужба злоумышленники пытались найти военные объекты и определить наличие там личного состава.

Переписка агентов с куратором

Фигуранты обходили «нужные» цели, делая вид, будто говорят по телефону. На самом же деле снимали видео с привязкой к местности. Для конспирации использовали по два гаджета: на один – фиксировали локации объектов, с другой – контактировали с куратором через анонимные чаты в мессенджере.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили агентов и провели комплексные меры по обеспечению локаций Сил обороны. На финальном этапе спецоперации обоих фигурантов задержали одновременно, когда те шпионили возле военных объектов. У задержанных изъяли мобильные телефоны с поличным.

Следователи объявили фигурантам подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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