Корректировали удары по Украине — правоохранители задержали двух агентов РФ

Служба безопасности Украины задержала в Киеве и Ровно двух мужчин, которые готовили для россиян координаты ракетно-дроновых ударов.
Главные тезисы
- Корректирование ударов по Украине: два агента России задержаны в Киеве и Ровно.
- Агенты готовили координаты ракетно-дроновых ударов от России с целью атаки на военные объекты и медицинские учреждения.
- Куратором агентов из ФСБ РФ был идентифицированный дезертир, скрывавшийся на западе Украины.
СБУ задержала двух корректировщиков вражеского огня
Задержаны 24-летний разнорабочий из столицы и 32-летний дезертир, который скрывался на западе страны.
Агенты действовали отдельно друг от друга, но координировал их один куратор из оккупационного Управления Федеральной службы безопасности РФ по Крыму и г. Севастополя». Персональные данные последнего уже установлены.
По инструкциям российского спецслужба злоумышленники пытались найти военные объекты и определить наличие там личного состава.
Фигуранты обходили «нужные» цели, делая вид, будто говорят по телефону. На самом же деле снимали видео с привязкой к местности. Для конспирации использовали по два гаджета: на один – фиксировали локации объектов, с другой – контактировали с куратором через анонимные чаты в мессенджере.
Следователи объявили фигурантам подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.
Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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