Коригував удари по ТЕЦ — правоохоронці затримали у Києві агента спецслужб Росії та Білорусі
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригував удари по ТЕЦ — правоохоронці затримали у Києві агента спецслужб Росії та Білорусі

СБУ
агент РФ та РБ

Служба безпеки затримала у Києві агента, який одночасно працював на російські та білоруські спецслужби. Так, на замовлення прикордонного комітету Білорусі він шпигував за локаціями Сил оборони, а за вказівками з РФ коригував атаки рашистів по енергооб’єктах столичного регіону.

Головні тези:

  • Затримано агента, який коригував удари по теплоенергетичних підприємствах столичного регіону у Києві.
  • Зловмисник веде співпрацю з російськими та білоруськими спецслужбами, шпигував за локаціями Сил оборони.
  • Підозрюваний планував нелегально вивести інформацію за межі України та виконати подальшу «евакуацію» за допомогою тактичного рюкзака.

СБУ затримала подвійного агента РФ та РБ

На основі інформації від цього агента окупанти сподівалися вивести з ладу ключові енергогенеруючі підприємства, які опалюють більшу частину житлового фонду та соціальної інфраструктури Києва.

Задокументовано, як агент спочатку вів спостереження з вікна власної квартири за периметром однієї зі столичних ТЕЦ.

Потім він проводив дорозвідку поблизу цього об’єкта, щоб з’ясувати його технічний стан після нещодавніх ворожих обстрілів столиці.

Зібрану інформацію фігурант направляв ворожим спецслужбам для подальших обстрілів столичної ТЕЦ.

У разі виконання завдань, він розраховував на подальшу «евакуацію» за межі України. Для цього підготував тактичний рюкзак з речами першої потреби, які планував використати під час нелегального перетину кордону.

Утім, співробітники СБУ завчасно викрили наміри зловмисника і затримали його за місцем проживання у Києві. Одночасно були проведені заходи для убезпечення локацій потенційних «цілей».

За даними слідства, затриманим є місцевий різноробочий, якого російські та білоруські спецслужбісти завербували через Телеграм-канали, де він публікував прокремлівські коментарі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
