Корректировал удары по ТЭЦ — правоохранители задержали в Киеве агента спецслужб России и Беларуси

Служба безопасности задержала в Киеве агента, одновременно работавшего на российские и белорусские спецслужбы. Так, по заказу пограничного комитета Беларуси он шпионил по локациям Сил обороны, а по указаниям из РФ корректировал атаки рашистов по энергообъектам столичного региона.

СБУ задержала двойного агента РФ и РБ

На основе информации от этого агента оккупанты надеялись вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, которые отапливают большую часть жилищного фонда и социальной инфраструктуры Киева.

Задокументировано, как агент поначалу вел наблюдение из окна собственной квартиры за периметром одной из столичных ТЭЦ.

Затем он проводил разведку вблизи этого объекта, чтобы выяснить его техническое состояние после недавних вражеских обстрелов столицы.

Собранную информацию фигурант направлял вражеским спецслужбам для последующих обстрелов столичной ТЭЦ.

В случае выполнения задач он рассчитывал на дальнейшую «эвакуацию» за пределы Украины. Для этого подготовил тактический рюкзак с вещами первой необходимости, которые планировал использовать во время нелегального пересечения границы.

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили намерения злоумышленника и задержали его по месту жительства в Киеве. Одновременно были проведены мероприятия по обеспечению локаций потенциальных «целей».

По данным следствия, задержан местный разнорабочий, которого российские и белорусские спецслужбы завербовали через Телеграмм-каналы, где он публиковал прокремлевские комментарии. Поделиться

Следователи Службы безопасности сообщили ему подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.