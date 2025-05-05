Коригував удари РФ по Миколаєву — правоохоронці затримали агента російських спецслужб

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 31-річного жителя, який коригував російські удари по місту. Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.
Головні тези:
- Затриманий агент російських спецслужб коригував удари по Миколаєву, спрямовуючи їх на військові об'єкти українських сил.
- СБУ викрила та затримала зрадника в розвідницькій діяльності, який працював на ворожу вищу розвідслужбу.
- Зловмисник одночасно намагався відкрити інформацію про радіолокаційні станції та маршрути військових груп Збройних сил України.
СБУ затримала ворожого коригувальника вогню у Миколаєві
Щоб росіяни могли здійснювати обстріли в обхід протиповітряної оборони, зловмисник одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Збройних сил України, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.
Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих — місцевих жителів — під час побутових розмов.
Співробітники СБУ викрили зловмисника на початкових етапах його розвідактивності, задокументували її і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації контррозвідка СБУ затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіян СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі «Лохматого».
Під час обшуку у затриманого вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь російських загарбників.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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