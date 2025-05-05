Коригував удари РФ по Миколаєву — правоохоронці затримали агента російських спецслужб
Категорія
Україна
Дата публікації

Коригував удари РФ по Миколаєву — правоохоронці затримали агента російських спецслужб

СБУ
СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 31-річного жителя, який коригував російські удари по місту. Основними цілями ворога були місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки українських військ.

Головні тези:

  • Затриманий агент російських спецслужб коригував удари по Миколаєву, спрямовуючи їх на військові об'єкти українських сил.
  • СБУ викрила та затримала зрадника в розвідницькій діяльності, який працював на ворожу вищу розвідслужбу.
  • Зловмисник одночасно намагався відкрити інформацію про радіолокаційні станції та маршрути військових груп Збройних сил України.

СБУ затримала ворожого коригувальника вогню у Миколаєві

Щоб росіяни могли здійснювати обстріли в обхід протиповітряної оборони, зловмисник одночасно намагався виявити позиції радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів Збройних сил України, а також маршрути бойового чергування мобільних вогневих груп.

Усю додаткову інформацію зловмисник випитував у своїх знайомих — місцевих жителів — під час побутових розмов.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початкових етапах його розвідактивності, задокументували її і провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони. На фінальному етапі спецоперації контррозвідка СБУ затримала фігуранта у його помешканні в Миколаєві.

За матеріалами справи, інформатор працював на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім «Лохматий»), який переховується у тимчасово окупованому Донецьку і працює одразу на дві ворожі спецслужби: ФСБ та воєнну розвідку РФ.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росіян СБУ викрила вже понад 30 інформаторів із мережі «Лохматого».

Під час обшуку у затриманого вилучили комп’ютерну техніку і телефон із доказами його підривної діяльності на користь російських загарбників.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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