Корректировал удары РФ по Николаеву — правоохранители задержали агента российских спецслужб

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 31-летнего жителя, корректировавшего российские удары по городу. Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

СБУ задержала вражеского корректировщика огня в Николаеве

Чтобы россияне могли производить обстрелы в обход противовоздушной обороны, злоумышленник одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Украины, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у знакомых — местных жителей — во время бытовых разговоров.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальных этапах его разведактивности, задокументировали ее и провели меры по обеспечению локаций Сил обороны. На финальном этапе спецоперации контрразведка СБУ задержала фигуранта в его доме в Николаеве.

По материалам дела, информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним «Лохматый»), который скрывается во временно оккупированном Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ. Поделиться

Всего с начала полномасштабного вторжения россиян СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети «Лохматого».

Во время обыска у задержанного изъяли компьютерную технику и телефон с подтверждениями его взрывной деятельности в пользу российских захватчиков.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).