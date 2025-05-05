Корректировал удары РФ по Николаеву — правоохранители задержали агента российских спецслужб
Категория
Украина
Дата публикации

Корректировал удары РФ по Николаеву — правоохранители задержали агента российских спецслужб

СБУ
СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины задержала 31-летнего жителя, корректировавшего российские удары по городу. Основными целями врага были места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины задержала агента российских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву.
  • Задержанный предатель направлял удары на военные объекты украинских сил, обнародовав информацию о военных позициях и маршрутах.
  • Злоумышленник общался с местными жителями, чтобы получить дополнительную информацию для российских захватчиков.

СБУ задержала вражеского корректировщика огня в Николаеве

Чтобы россияне могли производить обстрелы в обход противовоздушной обороны, злоумышленник одновременно пытался выявить позиции радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов Вооруженных сил Украины, а также маршруты боевого дежурства мобильных огневых групп.

Всю дополнительную информацию злоумышленник выспрашивал у знакомых — местных жителей — во время бытовых разговоров.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальных этапах его разведактивности, задокументировали ее и провели меры по обеспечению локаций Сил обороны. На финальном этапе спецоперации контрразведка СБУ задержала фигуранта в его доме в Николаеве.

По материалам дела, информатор работал на предателя Сергея Лебедева (псевдоним «Лохматый»), который скрывается во временно оккупированном Донецке и работает сразу на две вражеские спецслужбы: ФСБ и военную разведку РФ.

Всего с начала полномасштабного вторжения россиян СБУ разоблачила уже более 30 информаторов из сети «Лохматого».

Во время обыска у задержанного изъяли компьютерную технику и телефон с подтверждениями его взрывной деятельности в пользу российских захватчиков.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Мужчину взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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