Користувачі масово видаляють ChatGPT — що відбувається

Журналісти та експерти звернули увагу на те, що у США різко зросла кількість видалень мобільного застосунку ChatGPT. Що важливо розуміти, це сталося після того, як компанія OpenAI підписала угоду з Пентагоном.
Головні тези:
- Anthropic відмовилася від угоди з Міноборони США через занепокоєння щодо можливого зловживання ШІ у стеженні за громадянами.
- Це рішення спровокуло приплив нових користувачів, які вирішили довіритися компанії.
OpenAI не врахувала всі репутаційні ризики
Як повідомляють експерти Sensor Tower, 28 лютого показник видалень підскочив на 295%, пише TechCrunch.
Що важливо розуміти, це майже у 30 разів більше, ніж у всі попередні дні.
На переконання фахівців, саме новина про співпрацю команди OpenAI з Міністерство війни США спровокувала таку неочікувану реакцію з боку великої кількості користувачів.
На тлі останніх подій компанія Anthropic заявила про різке зростання інтересу до свого застосунку Claude.
За словами представників корпорації, коли вони відмовилися від угоди з Пентагоном, то завантаження їхнього застосунку підскочило на 37% у п'ятницю та на 51% у суботу.
У Anthropic звернули увагу на те, що не згодилися на співпрацю з Міноборони США через занепокоєння щодо можливого використання ШІ для стеження за громадянами та у повністю автономній зброї.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-