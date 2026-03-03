Користувачі масово видаляють ChatGPT — що відбувається

Журналісти та експерти звернули увагу на те, що у США різко зросла кількість видалень мобільного застосунку ChatGPT. Що важливо розуміти, це сталося після того, як компанія OpenAI підписала угоду з Пентагоном.

OpenAI не врахувала всі репутаційні ризики

Як повідомляють експерти Sensor Tower, 28 лютого показник видалень підскочив на 295%, пише TechCrunch.

Що важливо розуміти, це майже у 30 разів більше, ніж у всі попередні дні.

На переконання фахівців, саме новина про співпрацю команди OpenAI з Міністерство війни США спровокувала таку неочікувану реакцію з боку великої кількості користувачів.

На тлі останніх подій компанія Anthropic заявила про різке зростання інтересу до свого застосунку Claude.

За словами представників корпорації, коли вони відмовилися від угоди з Пентагоном, то завантаження їхнього застосунку підскочило на 37% у п'ятницю та на 51% у суботу.

У Anthropic звернули увагу на те, що не згодилися на співпрацю з Міноборони США через занепокоєння щодо можливого використання ШІ для стеження за громадянами та у повністю автономній зброї.