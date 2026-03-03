Користувачі масово видаляють ChatGPT — що відбувається
Категорія
Технології
Дата публікації

Користувачі масово видаляють ChatGPT — що відбувається

OpenAI не врахувала всі репутаційні ризики

Журналісти та експерти звернули увагу на те, що у США різко зросла кількість видалень мобільного застосунку ChatGPT. Що важливо розуміти, це сталося після того, як компанія OpenAI підписала угоду з Пентагоном.

Головні тези:

  • Anthropic відмовилася від угоди з Міноборони США через занепокоєння щодо можливого зловживання ШІ у стеженні за громадянами.
  • Це рішення спровокуло приплив нових користувачів, які вирішили довіритися компанії.

OpenAI не врахувала всі репутаційні ризики

Як повідомляють експерти Sensor Tower, 28 лютого показник видалень підскочив на 295%, пише TechCrunch.

Що важливо розуміти, це майже у 30 разів більше, ніж у всі попередні дні.

На переконання фахівців, саме новина про співпрацю команди OpenAI з Міністерство війни США спровокувала таку неочікувану реакцію з боку великої кількості користувачів.

На тлі останніх подій компанія Anthropic заявила про різке зростання інтересу до свого застосунку Claude.

За словами представників корпорації, коли вони відмовилися від угоди з Пентагоном, то завантаження їхнього застосунку підскочило на 37% у п'ятницю та на 51% у суботу.

У Anthropic звернули увагу на те, що не згодилися на співпрацю з Міноборони США через занепокоєння щодо можливого використання ШІ для стеження за громадянами та у повністю автономній зброї.

На тлі цих подій завантаження ChatGPT у США, навпаки, скоротилися: на 13% у суботу та ще на 5% у неділю. До оголошення про угоду застосунок демонстрував зростання.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Нейробіологи оцінили інтелектуальні здібності зумерів
Зумери могли стати жертвами технологічного прогресу
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект "тупішає" через спілкування з людьми
Спілкування ШІ та людей дає неочікувані результати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?