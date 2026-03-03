Пользователи массово удаляют ChatGPT — что происходит
OpenAI не учла все репутационные риски
Журналисты и эксперты обратили внимание на то, что в США резко возросло количество удалений мобильного приложения ChatGPT. Что важно понимать, это произошло после того, как OpenAI подписала соглашение с Пентагоном.

  • Anthropic отказалась от соглашения с Минобороны США из-за беспокойства по поводу возможного злоупотребления ИИ в слежке за гражданами.
  • Это решение спровоцировало приток новых пользователей, которые решили довериться компании.

Как сообщают эксперты Sensor Tower, 28 февраля показатель удалений подскочил на 295%, пишет TechCrunch.

Что важно понимать, это почти в 30 раз больше, чем во все предыдущие дни.

По мнению специалистов, именно новость о сотрудничестве команды OpenAI с Министерством войны США спровоцировала такую неожиданную реакцию со стороны большого количества пользователей.

На фоне последних событий компания Anthropic заявила о резком росте интереса к своему приложению Claude.

По словам представителей корпорации, когда они отказались от соглашения с Пентагоном, загрузка их приложения подскочила на 37% в пятницу и на 51% в субботу.

В Anthropic обратили внимание, что не согласились на сотрудничество с Минобороны США из-за беспокойства относительно возможного использования ИИ для слежки за гражданами и в полностью автономном оружии.

На фоне этих событий загрузки ChatGPT в США, напротив, сократились: на 13% в субботу и еще на 5% в воскресенье. До объявления о сделке приложение демонстрировало рост.

