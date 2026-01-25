Користувачі ШІ стикаються з новою серйозною проблемою

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що люди, які щоденно користуються генеративним штучним інтелектом, демонструють вищий ризик появи симптомів депресії. Ба більше, такі люди були більш тривожними та дратівливими.

ШІ може бути небезпечним для вашого психічного стану

Варто звернути увагу на те, що негативний ефект був пов’язаним із використанням штучного інтелекту саме для особистих потреб.

Якщо ж люди його використовують лише для роботи та навчання — він може навіть посприяти зниженню ризику депресії, пише JAMA Network Open.

У межах нового масштабного дослідження вчені вирішили провести онлайн-опитування серед понад 20 тисяч користувачів ШІ.

Люди повинні були відверто відповісти на запитання щодо частоти та мети використання штучного інтелекту, частоти використання соцмереж. Окрім того, були проаналізовані опитування для діагностування симптомів депресії.

Так, стало відомо, що близько 10% учасників використовували генеративний штучний інтелект принаймні раз на день, а понад 5% — кілька разів щоденно.

Науковці дійшли висновку, що щоденне використання штучного інтелекту було пов’язаним із вищим на майже 30 відсотків ризиком помірної депресії.