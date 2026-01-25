Пользователи ИИ сталкиваются с новой серьезной проблемой

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что люди, ежедневно пользующиеся генеративным искусственным интеллектом, демонстрируют более высокий риск появления симптомов депрессии. Более того, такие люди были более тревожными и раздражительными.

ИИ может быть опасным для вашего психического состояния

Следует обратить внимание на то, что негативный эффект был связан с использованием искусственного интеллекта именно для личных нужд.

Если же люди его используют только для работы и обучения, он может даже поспособствовать снижению риска депрессии, пишет JAMA Network Open.

В рамках нового масштабного исследования ученые решили провести онлайн-опрос среди более 20 тысяч пользователей ИИ.

Люди должны были откровенно ответить на вопросы по поводу частоты и цели использования искусственного интеллекта, частоты использования соцсетей. Кроме того, были проанализированы опросы для диагностики симптомов депрессии.

Так, стало известно, что около 10% участников использовали генеративный искусственный интеллект, по крайней мере, раз в день, а более 5% — несколько раз ежедневно.

Ученые пришли к выводу, что ежедневное использование искусственного интеллекта было связано с более высоким на почти 30 процентов риском умеренной депрессии.