Пользователи ИИ сталкиваются с новой серьезной проблемой
ИИ может быть опасным для вашего психического состояния
Читати українською
Источник:  online.ua

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что люди, ежедневно пользующиеся генеративным искусственным интеллектом, демонстрируют более высокий риск появления симптомов депрессии. Более того, такие люди были более тревожными и раздражительными.

Главные тезисы

  • Использование ИИ может быть как полезным, так и опасным.
  • По словам исследователей, в зоне риска люди в возрасте 25-64 лет.

Следует обратить внимание на то, что негативный эффект был связан с использованием искусственного интеллекта именно для личных нужд.

Если же люди его используют только для работы и обучения, он может даже поспособствовать снижению риска депрессии, пишет JAMA Network Open.

В рамках нового масштабного исследования ученые решили провести онлайн-опрос среди более 20 тысяч пользователей ИИ.

Люди должны были откровенно ответить на вопросы по поводу частоты и цели использования искусственного интеллекта, частоты использования соцсетей. Кроме того, были проанализированы опросы для диагностики симптомов депрессии.

Так, стало известно, что около 10% участников использовали генеративный искусственный интеллект, по крайней мере, раз в день, а более 5% — несколько раз ежедневно.

Ученые пришли к выводу, что ежедневное использование искусственного интеллекта было связано с более высоким на почти 30 процентов риском умеренной депрессии.

Что важно понимать, самым высоким был риск у тех, кто пользовался искусственным интеллектом в личных целях, а не для работы или обучения, и людей в возрасте 25-64 лет.

