Пользователи ИИ сталкиваются с новой серьезной проблемой

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что люди, ежедневно пользующиеся генеративным искусственным интеллектом, демонстрируют более высокий риск появления симптомов депрессии. Более того, такие люди были более тревожными и раздражительными.
Главные тезисы
- Использование ИИ может быть как полезным, так и опасным.
- По словам исследователей, в зоне риска люди в возрасте 25-64 лет.
ИИ может быть опасным для вашего психического состояния
Следует обратить внимание на то, что негативный эффект был связан с использованием искусственного интеллекта именно для личных нужд.
Если же люди его используют только для работы и обучения, он может даже поспособствовать снижению риска депрессии, пишет JAMA Network Open.
В рамках нового масштабного исследования ученые решили провести онлайн-опрос среди более 20 тысяч пользователей ИИ.
Люди должны были откровенно ответить на вопросы по поводу частоты и цели использования искусственного интеллекта, частоты использования соцсетей. Кроме того, были проанализированы опросы для диагностики симптомов депрессии.
Так, стало известно, что около 10% участников использовали генеративный искусственный интеллект, по крайней мере, раз в день, а более 5% — несколько раз ежедневно.
Ученые пришли к выводу, что ежедневное использование искусственного интеллекта было связано с более высоким на почти 30 процентов риском умеренной депрессии.
Что важно понимать, самым высоким был риск у тех, кто пользовался искусственным интеллектом в личных целях, а не для работы или обучения, и людей в возрасте 25-64 лет.
