Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу — відео

Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу. У Копенгагені пройшла коронація її сина – принца Фредеріка X.
У Данії на престол зійшов новий король
14 січня у центрі Копенгагена зібралися тисячі людей, щоб побачити, як королева Маргрете II підписує декларацію про зречення престолу, завершивши своє 52-річне правління.
Підписавши документ, вона вийшла з кімнати зі сльозами на очах, сказавши: «Боже, благослови короля».
Після цього на балкон палацу Крістіансборг вийшов новий 55-річний король Фредерік X, де його зустріли бурхливими вигуками тисячі людей.
До нього на балконі приєдналася прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, яка подякувала королеві, що залишила трон, і похвалила нового короля.
Після цього натовп привітав король, до якого приєдналася нова королева Марія та четверо дітей. Королева Марія, народжена в Австралії, є першою простолюдинкою, яка стала королевою Данії.
Двоюрідний брат королеви Маргрете, король Швеції Карл Густав, написав на сторінці шведської королівської родини в Instagram: «Ваша Величносте, дорога кузино Маргрете. Коли ви сьогодні залишаєте свою високу посаду королеви Данії, я хочу сердечно подякувати вам за плідну співпрацю протягом багатьох років».
Що відомо про королеву Маргрете
31 грудня у зверненні до нації королева Маргрете II сказала, що піде у відставку 14 січня, у 52-у річницю свого вступу на престол. Вона й надалі носитиме титул Її Величності..
Маргрете стала королевою 14 січня 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка IX.
У промові з палацу Крістіана IX в Амалієнборзі королева сказала: «Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька, я піду у відставку з поста королеви Данії. Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку».
Маргрете II була однією з найпопулярніших громадських діячів Данії. Вона часто гуляла вулицями Копенгагена практично без супроводу і викликала захоплення данців своїми теплими манерами та талантом лінгвіста та дизайнера.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-