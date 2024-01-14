Королева Данії Маргрете II офіційно зреклася престолу — відео

У Данії на престол зійшов новий король

14 січня у центрі Копенгагена зібралися тисячі людей, щоб побачити, як королева Маргрете II підписує декларацію про зречення престолу, завершивши своє 52-річне правління.

Підписавши документ, вона вийшла з кімнати зі сльозами на очах, сказавши: «Боже, благослови короля».

Після цього на балкон палацу Крістіансборг вийшов новий 55-річний король Фредерік X, де його зустріли бурхливими вигуками тисячі людей.

До нього на балконі приєдналася прем’єр-міністерка Метте Фредеріксен, яка подякувала королеві, що залишила трон, і похвалила нового короля.

BREAKING: Denmark has a new king following the historic abdication of the country's longest-reigning monarch Queen Margrethe II.



The Queen has signed her abdication.https://t.co/Aoxe36UtOz



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/EqYw8A23r1 — Sky News (@SkyNews) January 14, 2024

Після цього натовп привітав король, до якого приєдналася нова королева Марія та четверо дітей. Королева Марія, народжена в Австралії, є першою простолюдинкою, яка стала королевою Данії.

Двоюрідний брат королеви Маргрете, король Швеції Карл Густав, написав на сторінці шведської королівської родини в Instagram: «Ваша Величносте, дорога кузино Маргрете. Коли ви сьогодні залишаєте свою високу посаду королеви Данії, я хочу сердечно подякувати вам за плідну співпрацю протягом багатьох років».

Що відомо про королеву Маргрете

31 грудня у зверненні до нації королева Маргрете II сказала, що піде у відставку 14 січня, у 52-у річницю свого вступу на престол. Вона й надалі носитиме титул Її Величності..

Маргрете стала королевою 14 січня 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка IX.

У промові з палацу Крістіана IX в Амалієнборзі королева сказала: «Я вирішила, що зараз саме час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька, я піду у відставку з поста королеви Данії. Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку».

Маргрете II була однією з найпопулярніших громадських діячів Данії. Вона часто гуляла вулицями Копенгагена практично без супроводу і викликала захоплення данців своїми теплими манерами та талантом лінгвіста та дизайнера.