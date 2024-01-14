Королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола — видео

Королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола. В Копенгагене прошла коронация ее сына – принца Фредерика X.

В Дании на престол взошел новый король

14 января в центре Копенгагена собрались тысячи людей, чтобы увидеть, как королева Маргрете II подписывает право на отречение от престола, завершив свое 52-летнее правление.

Подписав документ, она вышла из комнаты со слезами на глазах, сказав: «Боже, благослови короля».

После этого на балкон дворца Кристиансборг вышел новый 55-летний король Фредерик X, где его встретили бурными криками тысячи человек.

К нему на балконе присоединилась премьер-министр Мэтте Фредериксен, которая поблагодарила королеву, которая покинула трон, и похвалила нового короля.

BREAKING: Denmark has a new king following the historic abdication of the country's longest-reigning monarch Queen Margrethe II.



The Queen has signed her abdication.https://t.co/Aoxe36UtOz



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/EqYw8A23r1 — Sky News (@SkyNews) January 14, 2024

После этого толпа приветствовал король, к которому присоединилась новая королева Мария и четверо детей. Королева Мария, рожденная в Австралии, является первым простолюдинкой, ставшей королевой Дании.

Двоюродный брат королевы Маргрете, король Швеции Карл Густав, написал на странице шведской королевской семьи в Instagram: «Ваше Величество, дорогая кузина Маргрете. Когда вы сегодня покидаете свой высокий пост королевы Дании, я хочу сердечно поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество в течение многих лет».

Что известно о королеве Маргрете

31 декабря в обращении к нации королева Маргрете II сказала, что уйдет в отставку 14 января, в 52-ю годовщину своего вступления на престол. Она и дальше будет носить титул Ее Величества.

Маргрете стала королевой 14 января 1972 г. после смерти своего отца, короля Фредерика IX.

В речи из дворца Кристиана IX в Амалиенборге королева сказала: «Я решила, что сейчас самое время. 14 января 2024 года, через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца, я уйду в отставку с поста королевы Дании. Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику».

Маргрете II была одним из самых популярных общественных деятелей Дании. Она часто гуляла по улицам Копенгагена практически без сопровождения и вызывала восхищение датчан своими теплыми манерами и талантом лингвиста и дизайнера.