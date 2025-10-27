Країни ЄС розглядають новий механізм фінансування України після демаршу Бельгії

Європейський Союз може бути змушений залучити десятки мільярдів євро у вигляді спільного боргу, якщо Бельгія не погодиться розблокувати механізм так званого "репараційного кредиту" Україні.

ЄС шукає новий механізм фінансування України

За оцінками джерел видання, без нової фінансової допомоги Україна може зіткнутися зі значними труднощами вже наприкінці першого кварталу 2026 року.

Бельгія отримала юридичну пропозицію Єврокомісії щодо використання російських активів лише вранці 23 жовтня — безпосередньо перед самітом Євросоюзу. Більшість цих коштів перебуває у бельгійському депозитарії Euroclear, тому уряд країни проявляє обережність через можливі фінансові ризики.

Як зазначає Politico, у таких умовах прем’єр-міністр Барт де Вевер не став поспішати з ухваленням рішення.

Після того як Бельгія не зняла своє застереження, кілька лідерів ЄС почали обговорювати можливість випуску спільного боргу для фінансування України. Втім, джерела видання наголошують, що це питання поки не має широкої підтримки, зважаючи на високі рівні заборгованості більшості країн Євросоюзу. Поширити

Більшість держав-членів вважають використання заморожених активів РФ найкращим варіантом. За словами двох дипломатів, ідея спільного боргу була озвучена радше як "страшилка", щоб підштовхнути Бельгію до ухвалення рішення.

Який сенс обговорювати альтернативні рішення? [Репараційна позика] це єдине, що в нас є. І ми повинні бути чесними щодо цього, — зазначив один із європейських дипломатів.

Окрім плану "Б" зі спільним боргом, у ЄС розглядають і третій сценарій — припинення фінансової підтримки України, однак його підтримує лише Угорщина.

Остаточне рішення щодо механізму фінансування мають ухвалити лідери ЄС до 18 грудня.

Попри перенесення термінів, лідери ЄС підтвердили, що продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, забезпечуючи її необхідними ресурсами для оборони від російської агресії.