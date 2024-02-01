Кремль почав переслідувати опозиційних росйських артистів за кордоном — Bloomberg

МЗС країни-агресорки РФ наказало кремлівським дипломатам переслідувати опозиційних російських артистів, які виїхали за кордон після початку злочинної війни проти України.

Що відомо про переслідування Кремлем артистів критиків режиму Путіна

За інформацією видання із посиланням на 2 анонімні джерела, МЗС РФ наказало представникам дипломатичного корпусу переслідувати російських артистів та відомих осіб, які виступають на підтримку України та проти злочинного режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Співрозмовники заявили журналістам видання, що наказ стосується російських дипломатів у “дружніх” РФ країнах.

Зокрема, у матеріалі видання зазначається, що у Таїланді затримали учасників російського рок-гурту "Бі-2”.

Нібито підставою для арешту стало порушення правил імміграції під час проведення двох концертів на курортному острові Пхукет.

Кремль вимагав, щоб росіян у складі групи з 7 осіб повернули до Росії.

Там їм міг загрожувати арешт та кримінальне переслідування.

У п'ятьох членів групи були російські паспорти, але оскільки четверо членів групи мали і ізраїльське громадянство, а один - австралійське, влада Таїланду вирішила відправити їх усіх до Ізраїлю після втручання Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Варто зауважити, що за однією з версій, депортувати музикантів до Росії вимагав особисто генконсул РФ на Пхукеті Володимир Соснов.

Що відомо про підозру від СБУ російському актору Дмитру Пєвцову

У Службі безпеки України оголосили про підозру відомому російському актору Дмитру Пєвцову, який виступав із публічними закликами до війни проти України та підтримував окупацію РФ українських територій.

Російському політику та актору інкримінують публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також агресивної війни (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 КК України), розповіли в прокуратурі.

Про підозру йому оголошено за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, в доказову базу зібрала Служба безпеки.

За матеріалами слідства, Пєвцов неодноразово виступав на підтримку загарбників під час масових заходів за участю російського диктатора Володимира Путіна.

Він також часто виступав в ефірах російських пропагандистських медіа та закликав до захоплення державної влади та всієї території України.

А також розповідав, як особисто голосував за визнання "незалежності" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, виправдовував злочинні дії військ РФ тощо.

Фігурант також входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.