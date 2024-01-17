Ти – ворог України! Фагот звернувся до Лободи та інших українських артистів

Український співак Олег “Фагот” Михайлюта з гурту ТНМК відверто зізнався, що думає про вітчизняних артистів, які продовжують співати російською мовою.

Фагот дорікнув Лободі та багатьом іншим українським музикантам

Лідер гурту ТНМК пояснив, чому засуджує Світлану Лободу, яка після повномасштабного вторгнення РФ, вирішила згадати про те, що вона українка, однак все одно створює пісні російською мовою.

Якщо ти робиш пісню російською мовою, ти робиш внесок у російську культуру. Якщо зараз, після того, що ми вже всі усвідомили, ти продовжуєш робити внесок у російську культуру, то ти хто? Ти – ворог України! Тут не може бути нюансів, – наголосив Фагот. Поширити

Олег Михайлюта уточнив, що він нормально ставиться до російськомовних людей, а особливо бійців ЗСУ, оскільки вони на фронті борються за незалежність нашої батьківщини.

Однак, оскільки музиканти далекі від таких подвигів та жертв, то до них мають бути жорсткіші вимоги.

Я розумію, що деякі зараз перевзулися. Це нормально, що люди усвідомлюють, що робили щось там не так. Якщо вони згодом знову почнуть робити російськомовний контент, тоді ми зрозуміємо, що вони тимчасово перевзулися, – пояснив свою позицію артист. Поширити

Світлана Лобода продовжує фігурувати у гучних скандалах

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Світлана Лобода, яка доволі довго будувала кар’єру в країні-агресорці, вирішила підтримати батьківщину.

Ба більше, вона навіть заявила, що вивчає українську мову і буде спілкуватися нею в Україні.

Однак після цього артистка встигла втрапити у скандал на концерті у Харкові, де принижувала дівчину-активістку. Згодом вона також виступила на одній сцені з росіянами.

Згодом Лобода представила трек двома мовами, де російськомовний був з красномовною назвою "Рига – Ніцца" (тоді як в україномовному фігурує Київ).

В останньому інтерв'ю Лобода заявила, що "не російська мова вбиває", а також збрехала "більшість України говорять російською".