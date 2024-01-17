Ты – враг Украины! Фагот обратился к Лободе и другим украинским артистам

Украинский рэпер Олег “Фагот” Михайлюта из группы ТНМК откровенно признался, что думает об отечественных артистах, которые продолжают петь на русском языке.
Фагот упрекнул Лободу и многих других украинских музыкантов
Лидер группы ТНМК объяснил, почему осуждает Светлану Лободу, которая после полномасштабного вторжения РФ решила вспомнить о том, что она украинка, однако все равно создает песни на русском языке.
Олег Михайлюта уточнил, что он нормально относится к русскоязычным людям, особенно бойцам ВСУ, поскольку они на фронте борются за независимость нашей родины.
Однако, поскольку музыканты далеки от таких подвигов и жертв, то к ним должны быть более жесткие требования.
Светлана Лобода продолжает фигурировать в громких скандалах
Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Светлана Лобода, которая годами строила карьеру в стране-агрессорке, решила поддержать родину.
Более того, она даже заявила, что изучает украинский язык и будет общаться на нем в Украине.
Однако после этого артистка успела попасть в скандал на концерте в Харькове, где унижала девушку-активистку. Позже она также выступила на одной сцене с россиянами, а также представила трек на двух языках, где русскоязычный был с красноречивым названием "Рига – Ницца" (тогда как в украиноязычном фигурирует Киев).
В последнем интервью Лобода заявила, что "не русский язык убивает" и соврала, что "большинство Украины говорит по-русски".
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