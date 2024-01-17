Ты – враг Украины! Фагот обратился к Лободе и другим украинским артистам

Украинский рэпер Олег “Фагот” Михайлюта из группы ТНМК откровенно признался, что думает об отечественных артистах, которые продолжают петь на русском языке.

Фагот упрекнул Лободу и многих других украинских музыкантов

Лидер группы ТНМК объяснил, почему осуждает Светлану Лободу, которая после полномасштабного вторжения РФ решила вспомнить о том, что она украинка, однако все равно создает песни на русском языке.

Если ты делаешь песню на русском языке, ты вносишь вклад в русскую культуру. Если сейчас, после того, что мы уже все осознали, ты продолжаешь вносить вклад в русскую культуру, то ты кто? Ты – враг Украины! Здесь не может быть нюансов, – подчеркнул Фагот. Поделиться

Олег Михайлюта уточнил, что он нормально относится к русскоязычным людям, особенно бойцам ВСУ, поскольку они на фронте борются за независимость нашей родины.

Однако, поскольку музыканты далеки от таких подвигов и жертв, то к ним должны быть более жесткие требования.

Я понимаю, что некоторые сейчас переобулись. Это нормально, что люди осознают, что делали что-то не так. Если они снова начнут делать русскоязычный контент, тогда мы поймем, что они временно переобулись, – объяснил свою позицию артист. Поделиться

Светлана Лобода продолжает фигурировать в громких скандалах

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Светлана Лобода, которая годами строила карьеру в стране-агрессорке, решила поддержать родину.

Более того, она даже заявила, что изучает украинский язык и будет общаться на нем в Украине.

Однако после этого артистка успела попасть в скандал на концерте в Харькове, где унижала девушку-активистку. Позже она также выступила на одной сцене с россиянами, а также представила трек на двух языках, где русскоязычный был с красноречивым названием "Рига – Ницца" (тогда как в украиноязычном фигурирует Киев).

В последнем интервью Лобода заявила, что "не русский язык убивает" и соврала, что "большинство Украины говорит по-русски".