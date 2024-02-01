Кремль начал преследовать оппозиционных российских артистов за границей — Bloomberg

МИД страны-агрессорки РФ приказал кремлевским дипломатам преследовать оппозиционных российских артистов, выехавших за границу после начала преступной войны против Украины.

Что известно о преследовании Кремлем артистов критиков режима Путина

По информации издания со ссылкой на 2 анонимных источника, МИД РФ приказал представителям дипломатического корпуса преследовать российских артистов и известных лиц, выступающих в поддержку Украины и против преступного режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

Собеседники заявили журналистам издание, что приказ касается российских дипломатов в дружественных РФ странах.

В частности, в материале издания отмечается, что в Таиланде задержаны участники российской рок-группы "Би-2".

Якобы основанием для ареста стало нарушение правил иммиграции во время проведения двух концертов на курортном острове Пхукет.

Кремль потребовал, чтобы россиян в составе группы из 7 человек вернули в Россию.

Там им мог угрожать арест и уголовное преследование.

У пятерых членов группы были российские паспорта, но поскольку четверо членов группы имели и израильское гражданство, а один - австралийское, власти Таиланда решили отправить их всех в Израиль после вмешательства Министерства иностранных дел Израиля.

Следует заметить, что по одной из версий, депортировать музыкантов в Россию требовал лично генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

Что известно о подозрении от СБУ российскому актеру Дмитрию Певцову

В Службе безопасности Украины объявили о подозрении известному российскому актеру Дмитрию Певцову, выступавшему с публичными призывами к войне против Украины и поддерживавшему оккупацию РФ украинских территорий.

Российскому политику и актеру инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также агрессивной войны (ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины) , рассказали в прокуратуре

О подозрении ему объявлено при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры, в доказательную базу собрала Служба безопасности.

По материалам следствия, Певцов неоднократно выступал в поддержку захватчиков во время массовых мер с участием российского диктатора Владимира Путина.

Он также часто выступал в эфирах российских пропагандистских медиа и призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины.

А также рассказывал, как лично голосовал за признание "независимости" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, оправдывал преступные действия войск РФ.

Фигурант также входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.