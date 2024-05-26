Кремлівські посадовці мають нерухомість у Лондоні на мільйони доларів
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Кремлівські посадовці мають нерухомість у Лондоні на мільйони доларів

Лондон
Джерело:  The Telegraph

Посадовці злочинного кремлівського режиму під керівництвом диктатора Володимира Путіна володіють нерухомістю у Лондоні на десятки мільйонів доларів. 

Що відомо про нерухомість оточення Путіна у Лондоні

Журналістам видання вдалось виявити 10 об'єктів нерухомості, які перебувають у власності Росії, в найбільш елітних районах британської столиці.

Підкреслюється, що виявлена нерухомість перебуває у занедбаному стані, а за словами сусідів, деякі з будинків стоять пустими вже кілька років поспіль, однак до цього там жили росіяни.

При цьому в документах на право власності на деякі об'єкти нерухомості є попередження про те, що вони не можуть бути продані без згоди України.

Що відомо про адреси деяких з об’єктів нерухомості у власності Росії в Лондоні

Зокрема, один з будинків, що перебуває у власності країни-агресорки, знаходиться неподалік цвинтаря, де поховано Карла Маркса, і ставків Гемпстед-Гіт на пагорбі в північній частині Лондона.

Будинок занедбаний. Доріжка і під'їзна алея заросли бур'янами, а чорні металеві ворота закриті на висячий замок.

Сусіди зазначають, що їм періодично доводиться дзвонити в торгову делегацію, щоб попросити їх розібратися з деревами.

Приблизно за 80 ярдів за рогом розташований ще один об’єкт нерухомості, який знаходиться у власності Росії.

Сад заріс травою і польовими квітами, а з зовнішніх стін облупилася фарба. Це один із чотирьох будинків у приватному маєтку, який, як вважається, належить Росії.

Сусідка розповіла, що розташована неподалік російська торгова делегація час від часу надсилає когось підстригти траву.

Будинок оцінюється приблизно в 2,3 мільйона фунтів стерлінгів. Одна із сусідок сказала, що за останні 35 років вона не бачила, щоб хтось входив або виходив.

Чули історії про те, як люди, в'їхавши в будинки в цьому районі, знаходили на горищі обладнання для стеження, — розповів ще один сусід.

Ще один будинок знаходиться у Кенсингтоні. Його вартість оцінюється у 1, 86 млн доларів.

У внутрішньому дворику будівлі з червоної цегли ростуть кімнатні рослини і припаркований Volkswagen з дипломатичними номерами.

На стіні, що веде до вхідних дверей, намальована фреска, на якій установлено дві відеокамери і золоту табличку, яка підтверджує, що будівля є "постійним представництвом Російської Федерації при міжнародній морській організації".

Чоловік середніх років із російським акцентом, одягнений у білий жилет, підтвердив, що працює в міжнародній морській організації від імені Росії.

Він також сказав, що будівля, як і раніше, належить РФ, а її мешканці — росіяни "зверху донизу".

Ще один будинок знаходиться у Холланд-Парку і оцінюється у понад 2 млн доларів.

Цей будинок розташований на вулиці, де квартири продаються за 1,65 мільйона фунтів стерлінгів, серед мешканців — Ед Ширан та Елтон Джон.

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