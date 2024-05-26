Кремлевские чиновники имеют недвижимость в Лондоне на миллионы долларов
Категория
Мир
Дата публикации

Кремлевские чиновники имеют недвижимость в Лондоне на миллионы долларов

Лондон
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Источник:  The Telegraph

Чиновники преступного кремлевского режима под руководством диктатора Владимира Путина владеют недвижимостью в Лондоне на десятки миллионов долларов.

Что известно о недвижимости окружения Путина в Лондоне

Журналистам издания удалось обнаружить 10 находящихся в собственности России объектов недвижимости в наиболее элитных районах британской столицы.

Подчеркивается, что обнаруженная недвижимость находится в заброшенном состоянии, а по словам соседей, некоторые из домов пустуют уже несколько лет подряд, однако до этого там жили россияне.

При этом в документах на право собственности на некоторые объекты недвижимости есть предупреждение о том, что они не могут быть проданы без согласия Украины.

Что известно об адресах некоторых из объектов недвижимости в собственности России в Лондоне

В частности, один из домов, находящихся в собственности страны-агрессорки, находится недалеко от кладбища, где похоронен Карл Маркс, и прудов Гемпстед-Гит на холме в северной части Лондона.

Дом запущен. Дорожка и подъездная аллея заросли сорняками, а черные металлические ворота закрыты на висячий замок.

Соседи отмечают, что периодически приходится звонить в торговую делегацию, чтобы попросить их разобраться с деревьями.

Приблизительно за 80 ярдов за углом расположен еще один объект недвижимости, который находится в собственности России.

Сад зарос травой и полевыми цветами, а из наружных стен облупилась краска. Это один из четырех домов в частном имении, которое, как считается, принадлежит России.

Соседка рассказала, что расположенная неподалеку российская торговая делегация время от времени присылает кого-нибудь подстричь траву.

Здание оценивается примерно в 2,3 миллиона фунтов стерлингов. Одна из соседок сказала, что за последние 35 лет она не видела, чтобы кто-нибудь входил или выходил.

Слышали истории о том, как люди, въехав в дома в этом районе, находили на чердаке оборудование для слежки, — рассказал еще один сосед.

Еще один дом находится в Кенсингтоне. Его стоимость оценивается в 1,86 млн долларов.

Во внутреннем дворике здания из красного кирпича растут комнатные растения и припаркованный Volkswagen с дипломатическими номерами.

На стене, ведущей к входной двери, нарисована фреска, на которой установлены две видеокамеры и золотая табличка, подтверждающая, что здание является "постоянным представительством Российской Федерации при международной морской организации".

Мужчина средних лет с российским акцентом, одетый в белый жилет, подтвердил, что работает в международной морской организации от имени России.

Он также сказал, что здание по-прежнему принадлежит РФ, а его жители — россияне "сверху вниз".

Еще один дом находится в Холланд-Парке и оценивается более чем в 2 млн долларов.

Этот дом расположен на улице, где квартиры продаются за 1,65 миллиона фунтов стерлингов, среди жителей — Эд Ширан и Элтон Джон.

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