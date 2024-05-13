Критична точка. Коли може початися демографічна зима

Як наголошує видання The Wall Street Journal, уже найближчими десятиліттями світовий показник народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення Землі. Це стане новим серйозним викликом для людства.

Планеті Земля загрожує демографічна зима

Науковці давно звернули увагу на те, що народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі.

Цей процес уже зараз вкрай серйозно впливає на спосіб життя людей, зростання економік і позицій світових наддержав.

Що важливо розуміти, в країнах з високим рівнем доходу народжуваність впала нижче рівня відтворення населення в 1970-х роках. Пандемія також стала додатковим потужним ударом.

Окрім того, наголошується, що в країнах, що розвиваються, народжуваність також падає.

У 2023 році Індія випередила Китай як найбільш густонаселена країна, але її народжуваність зараз нижче рівня відтворення населення.

Наближається демографічна зима, — сказав Хесус Фернандес-Віллаверде, економіст, що спеціалізується на демографії в Університеті Пенсильванії. Поширити

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Влада багатьох країн уже усвідомила серйозність проблеми

Чимало політиків переконані в тому, що це питання вже стало нагальною національною проблемою.

Урядовці б’ють на сполох через різке скорочення робочої сили, сповільнення економічного зростання та недостатнє фінансування пенсій.

Не можна також забувати життєздатність суспільства, в якому дедалі менше дітей.

За словами політологів, зменшення чисельності населення призводить стає причиною зменшення глобального впливу, що ставить під сумнів у США, Китаї та Росії їхнє довгострокове становище як наддержав.