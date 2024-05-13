Критическая точка. Когда может начаться демографическая зима
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Критическая точка. Когда может начаться демографическая зима

люди
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Источник:  The Wall Street Journal

Как отмечает издание The Wall Street Journal, уже в ближайшие десятилетия мировой показатель рождаемости упадет ниже уровня, необходимого для поддержания постоянной численности населения Земли. Это станет новым серьезным вызовом для человечества.

Планете Земля угрожает демографическая зима

Ученые давно обратили внимание на то, что рождаемость падает почти везде, среди женщин на всех уровнях дохода, образования и участия в рабочей силе.

Этот процесс уже сейчас очень серьезно влияет на образ жизни людей, рост экономик и позиций мировых сверхдержав.

Что важно понимать, в странах с высоким уровнем дохода рождаемость упала ниже уровня воспроизводства населения в 1970-х годах. Пандемия также явилась дополнительным мощным ударом.

Кроме того, указано, что в развивающихся странах рождаемость также падает.

В 2023 году Индия опередила Китай как самая густонаселенная страна, но ее рождаемость сейчас ниже уровня воспроизводимости населения.

Приближается демографическая зима, — сказал Хесус Фернандес-Виллаверде, специализирующийся на демографии экономист в Университете Пенсильвании.

Фото: FLICKR

Власти многих стран уже осознали серьезность проблемы

Многие политики убеждены в том, что этот вопрос уже стал насущной национальной проблемой.

Чиновники бьют тревогу из-за резкого сокращения рабочей силы, замедления экономического роста и недостаточного финансирования пенсий.

Нельзя также забывать про жизнеспособность общества, в котором все меньше детей.

По словам политологов, уменьшение численности населения приводит к причине уменьшения глобального влияния, что ставит под сомнение в США, Китае и России их долгосрочное положение как сверхдержав.

Некоторые демографы считают, что население мира может начать сокращаться в течение четырех десятилетий — это один из немногих случаев, когда такое случалось в истории. Правительства развернули программы, чтобы остановить падение, но пока они едва добились успеха, — пишет издание.

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