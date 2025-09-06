"Кривавий Місяць" зійде над Україною — коли можна побачити рідкісне небесне явище
Наука та медицина
"Кривавий Місяць" зійде над Україною — коли можна побачити рідкісне небесне явище

Джерело:  The Washington Post

7 та 8 вересня уважні спостерігачі за небом зможуть побачити повне місячне затемнення, яке подекуди називають "кривавим". Усе через забарвлення супутника Землі, яке набуде темно-червоного забарвлення.

  • 7 та 8 вересня в Україні можна спостерегти рідке небесне явище — повне місячне затемнення, відоме як “кривавий Місяць”.
  • Повне затемнення Місяця триватиме 82 хвилини, з піку о 20:30 до 21:52 за київським часом.
  • Після піку затьмарення Місяць буде поступово ставати яскравішим, і наступне місячне затемнення очікується лише в березні 2026 року.

Коли можна побачити “кривавий Місяць” над Україною

Це тривале явище в небі зможуть побачити мільярди людей по всьому світу, але не всюди вдасться прослідкувати за явищем від початку до кінця.

Найкращі умови для спостереження за повним "кривавим Місяцем" матимуть мешканці Азії та Західної Австралії. Також більшість фаз затемнення побачать люди в східній Австралії, Новій Зеландії, Африці та деяких частинах Близького Сходу.

Америку називають єдиним великим регіоном, який повністю пропустить друге повне затемнення Місяця в році.

Явище матиме кілька фаз, але "кривавим" супутник називають під час повного затемнення, коли тінь Землі повністю огорне Місяць.

Ця подія триватиме 82 хвилини — для українців вона настане 7 вересня з 20:30 і триватиме до 21:52 за київським часом.

“Кривавий Місяць”

Для більшої частини Європи повне затемнення розпочнеться вже на сході Місяця. Супутник підніметься над горизонтом уже криваво-червоним.

Після піку затьмарення тінню Землі процес піде у зворотному напрямку — Місяць повільно ставатиме все яскравішим протягом двох годин.

За даними NASA, наступне місячне затемнення відбудеться в березні 2026 року — його зможуть побачити мешканці деяких частин Азії, Австралії, островів Тихого океану та Америки.

