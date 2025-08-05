Кривавий Місяць 2025 — дата та цікаві подробиці

14 березня 2025 року українці мали можливість насолодитися дійсно вражаючим явищем — місячним затемненням, коли супутник Землі здавався "кривавим", проходячи через тінь нашої планети. Астрономи розповіли, що ж такого особливого станеться уже 7 вересня.

Нове місячне затемнення — що про нього відомо

У ніч із 7 на 8 вересня мешканці різних континентів стануть свідками унікального астрономічного явища — повного місячного затемнення.

Що важливо розуміти, йдеться про космічну подію, коли наша планета, Місяць та Сонце "вишикуються" в один ряд, через що супутник Землі потрапляє в тінь повністю.

Однак у процесі Місяць забарвлюється в червоно-помаранчевий колір — саме через це його доволі часто величають “кривавим”.

Варто звернути увагу на те, що цього разу явище триватиме справді довго, як ніколи раніше — майже п'ять із половиною годин.

Попри це, українці зможуть побачити затемнення тільки на його піку.