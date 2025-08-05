Кривавий Місяць 2025 — дата та цікаві подробиці
Категорія
Наука та медицина
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Кривавий Місяць 2025 — дата та цікаві подробиці

Нове місячне затемнення - що про нього відомо
Джерело:  Space

14 березня 2025 року українці мали можливість насолодитися дійсно вражаючим явищем — місячним затемненням, коли супутник Землі здавався "кривавим", проходячи через тінь нашої планети. Астрономи розповіли, що ж такого особливого станеться уже 7 вересня.

Головні тези:

  • Цього разу дивовижне явище триватиме майже п'ять із половиною годин.
  • Українці матимуть можливість побачити лише його кульмінацію.

Нове місячне затемнення — що про нього відомо

У ніч із 7 на 8 вересня мешканці різних континентів стануть свідками унікального астрономічного явища — повного місячного затемнення.

Що важливо розуміти, йдеться про космічну подію, коли наша планета, Місяць та Сонце "вишикуються" в один ряд, через що супутник Землі потрапляє в тінь повністю.

Однак у процесі Місяць забарвлюється в червоно-помаранчевий колір — саме через це його доволі часто величають “кривавим”.

Варто звернути увагу на те, що цього разу явище триватиме справді довго, як ніколи раніше — майже п'ять із половиною годин.

Попри це, українці зможуть побачити затемнення тільки на його піку.

Починати дивитися на небо можна буде вже з 7 вечора, хоча в цей час на вулиці ще світло. Фаза повного занурення в тінь настане о восьмій вечора за Києвом, а після пів на дев'яту повільно почне виходити "на світло".

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Категорія
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