Кровавая Луна 2025 — дата и интересные подробности

14 марта 2025 года украинцы имели возможность насладиться поразительным явлением — лунным затмением, когда спутник Земли казался "кровавым", проходя через тень нашей планеты. Астрономы рассказали, что такого особенного произойдет уже 7 сентября.

Новое лунное затмение — что о нем известно

В ночь с 7 на 8 сентября жители разных континентов станут свидетелями уникального астрономического явления — полного лунного затмения.

Что важно понимать, речь идет о космическом событии, когда наша планета, Луна и Солнце "выстроится" в один ряд, из-за чего спутник Земли попадет в тень полностью.

Однако в процессе Луна окрашивается в красно-оранжевый цвет — именно поэтому ее довольно часто величают "кровавой".

Следует обратить внимание на то, что на этот раз явление будет длиться действительно долго, как никогда ранее, — почти пять с половиной часов.

Несмотря на это, украинцы смогут увидеть затмение только на его пике.