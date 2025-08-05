Кровавая Луна 2025 — дата и интересные подробности
Категория
Наука и медицина
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Кровавая Луна 2025 — дата и интересные подробности

Новое лунное затмение – что о нем известно
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Источник:  Space

14 марта 2025 года украинцы имели возможность насладиться поразительным явлением — лунным затмением, когда спутник Земли казался "кровавым", проходя через тень нашей планеты. Астрономы рассказали, что такого особенного произойдет уже 7 сентября.

Главные тезисы

  • На этот раз удивительное явление будет длиться около пяти с половиной часов.
  • Украинцы смогут увидеть лишь его кульминацию.

Новое лунное затмение — что о нем известно

В ночь с 7 на 8 сентября жители разных континентов станут свидетелями уникального астрономического явления — полного лунного затмения.

Что важно понимать, речь идет о космическом событии, когда наша планета, Луна и Солнце "выстроится" в один ряд, из-за чего спутник Земли попадет в тень полностью.

Однако в процессе Луна окрашивается в красно-оранжевый цвет — именно поэтому ее довольно часто величают "кровавой".

Следует обратить внимание на то, что на этот раз явление будет длиться действительно долго, как никогда ранее, — почти пять с половиной часов.

Несмотря на это, украинцы смогут увидеть затмение только на его пике.

Начинать смотреть на небо можно будет уже с 7 вечера, хотя в это время на улице еще светло. Фаза полного погружения в тень наступит в восемь вечера за Киевом, а после половины девятого медленно начнет выходить "на свет".

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