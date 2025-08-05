Кровавая Луна 2025 — дата и интересные подробности

14 марта 2025 года украинцы имели возможность насладиться поразительным явлением — лунным затмением, когда спутник Земли казался "кровавым", проходя через тень нашей планеты. Астрономы рассказали, что такого особенного произойдет уже 7 сентября.
Главные тезисы
- На этот раз удивительное явление будет длиться около пяти с половиной часов.
- Украинцы смогут увидеть лишь его кульминацию.
Новое лунное затмение — что о нем известно
В ночь с 7 на 8 сентября жители разных континентов станут свидетелями уникального астрономического явления — полного лунного затмения.
Что важно понимать, речь идет о космическом событии, когда наша планета, Луна и Солнце "выстроится" в один ряд, из-за чего спутник Земли попадет в тень полностью.
Однако в процессе Луна окрашивается в красно-оранжевый цвет — именно поэтому ее довольно часто величают "кровавой".
Следует обратить внимание на то, что на этот раз явление будет длиться действительно долго, как никогда ранее, — почти пять с половиной часов.
Несмотря на это, украинцы смогут увидеть затмение только на его пике.
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