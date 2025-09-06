"Кровавая Луна" взойдет над Украиной — когда можно увидеть редкое небесное явление

7 и 8 сентября внимательные наблюдатели за небом смогут увидеть полное лунное затмение, которое иногда называют "кровавым". Все из-за окраски спутника Земли, который приобретет темно-красную окраску.
Главные тезисы
- 7 и 8 сентября наблюдателям за небом в Украине предстоит уникальное явление — полное лунное затмение, известное как “Кровавая Луна”.
- Пик затмения ожидается в 20:30 по киевскому времени, процесс продлится 82 минуты.
Когда можно увидеть "кровавую Луну" над Украиной
Это продолжительное явление в небе смогут увидеть миллиарды людей по всему миру, но не всюду удастся проследить за явлением от начала до конца.
Лучшие условия для наблюдения за полной "кровавой Луной" будут жители Азии и Западной Австралии. Большинство фаз затемнения увидят люди в восточной Австралии, Новой Зеландии, Африке и некоторых частях Ближнего Востока.
Америку называют единственным крупным регионом, полностью пропустившим второе полное затмение Луны в году.
Это событие продлится 82 минуты — для украинцев оно наступит 7 сентября с 20:30 и продлится до 21:52 по киевскому времени.
Для большей части Европы полное затмение начнется уже на востоке Луны. Спутник поднимется над горизонтом уже кроваво-красным.
После пика помрачения тенью Земли процесс пойдет в обратном направлении — Луна будет медленно становиться все ярче в течение двух часов.
По данным NASA, следующее лунное затмение произойдет в марте 2026 года — его смогут увидеть жители некоторых частей Азии, Австралии, островов Тихого океана и Америки.
