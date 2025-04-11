КС-2025 з артистичного плавання. Українки Мошинська та Шмоніна вибороли "срібло"

Україна здобула другу медаль у сезоні-2025 на рівні Кубка світу з артистичного плавання: український дует Дар'ї Мошинської та Анастасії Шмоніної виборов "срібло".

Українки Мошинська та Шмоніна вибороли "срібло" КС-2025

Сезон Кубка світу з артистичного плавання продовжився другим етапом у єгипетському Сомабеї. На етапі Україна вже здобула срібну нагороду: її у соло програмі виборола 17-річна Дар'я Мошинська.

На етапі Кубка світу в Єгипті Україна також була представлена і у змаганнях у технічному дуеті у складі Дар'ї Мошинської та Анастасії Шмоніної. "Синьо-жовті" отримали за свій виступ загальну оцінку 261.6125 бала: за артистичність заробили 115.4000, а за виконання — 146.2125. Поширити

Обидва показники — треті серед усіх учасниць етапу Кубка світу, але за рахунок складності (30.6000 бала) Мошинська та Шмоніна змогли випередити найближчих переслідувачок з Канади Одрі Ламот та Хімену Ортіс Монтано у боротьбі за друге місце. Від переможниць етапу, "нейтральних" Марії Дорошко та Татьяни Гайдай, український дует відділили 6.4426 бала.

Кубок світу з артистичного плавання. Дует, технічна програма

Марія Дорошко / Татьяна Гайдай — 268.0551 бала

Дар'я Мошинська / Анастасія Шмоніна (Україна) — 261.6125

Одрі Ламот / Хімена Ортіс Монтано (Канада) — 256.2900

Україна також буде представлена у довільній програмі дуетів: Уляна та Марія Гринішини візьмуть участь у фіналі суботи, 12 квітня, об 11:00 за київським часом.