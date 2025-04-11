КС-2025 по артистическому плаванию. Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро"

Украина завоевала вторую медаль в сезоне-2025 на уровне Кубка мира по артистическому плаванию: украинский дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной завоевал "серебро".

Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро" КС-2025

Сезон Кубка мира по артистическому плаванию продолжился вторым этапом в египетском Сомабее. На этапе Украина уже получила серебряную награду: ее в соло программе добыла в борьбе 17-летняя Дарья Мошинская.

На этапе Кубка мира в Египте Украина также была представлена и в соревнованиях по техническому дуэту в составе Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной. "Сине-желтые" получили за свое выступление общую оценку 261.6125 балла: за артистичность заработали 115.4000, а за исполнение — 146.2125. Поделиться

Оба показателя третьи среди всех участниц этапа Кубка мира, но за счет сложности (30.6000 балла) Мошинская и Шмонина смогли опередить ближайших преследователей из Канады Одри Ламот и Химэна Ортис Монтано в борьбе за второе место. От победительниц этапа "нейтральных" Марии Дорошко и Татьяны Гайдай украинский дуэт отделили 6.4426 балла.

Кубок мира по артистическому плаванию. Дуэт, техническая программа

Мария Дорошко / Татьяна Гайдай — 268.0551 балла

Дарья Мошинская / Анастасия Шмонина (Украина) — 261.6125

Одри Ламот / Химена Ортис Монтано (Канада) — 256.2900

Украина также будет представлена в произвольной программе дуэтов: Ульяна и Мария Гринишины примут участие в финале субботы, 12 апреля, в 11.00 по киевскому времени.