КС-2025 по артистическому плаванию. Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро"
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КС-2025 по артистическому плаванию. Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро"

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Источник:  Суспільне. Спорт

Украина завоевала вторую медаль в сезоне-2025 на уровне Кубка мира по артистическому плаванию: украинский дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной завоевал "серебро".

Главные тезисы

  • Украинский дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной завоевал серебро на Кубке мира по артистическому плаванию 2025 года.
  • Дарья Мошинская также выступила в соло программе и завоевала серебро на этапе соревнований.
  • Выступление украинских артисток получило высокую оценку 261,6125 балла, благодаря артистичности и исполнению.

Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро" КС-2025

Сезон Кубка мира по артистическому плаванию продолжился вторым этапом в египетском Сомабее. На этапе Украина уже получила серебряную награду: ее в соло программе добыла в борьбе 17-летняя Дарья Мошинская.

На этапе Кубка мира в Египте Украина также была представлена и в соревнованиях по техническому дуэту в составе Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной. "Сине-желтые" получили за свое выступление общую оценку 261.6125 балла: за артистичность заработали 115.4000, а за исполнение — 146.2125.

Оба показателя третьи среди всех участниц этапа Кубка мира, но за счет сложности (30.6000 балла) Мошинская и Шмонина смогли опередить ближайших преследователей из Канады Одри Ламот и Химэна Ортис Монтано в борьбе за второе место. От победительниц этапа "нейтральных" Марии Дорошко и Татьяны Гайдай украинский дуэт отделили 6.4426 балла.

Кубок мира по артистическому плаванию. Дуэт, техническая программа

  • Мария Дорошко / Татьяна Гайдай — 268.0551 балла

  • Дарья Мошинская / Анастасия Шмонина (Украина) — 261.6125

  • Одри Ламот / Химена Ортис Монтано (Канада) — 256.2900

Украина также будет представлена в произвольной программе дуэтов: Ульяна и Мария Гринишины примут участие в финале субботы, 12 апреля, в 11.00 по киевскому времени.

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