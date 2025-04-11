КС-2025 по артистическому плаванию. Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро"

Украина завоевала вторую медаль в сезоне-2025 на уровне Кубка мира по артистическому плаванию: украинский дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной завоевал "серебро".
Главные тезисы
- Украинский дуэт Дарьи Мошинской и Анастасии Шмониной завоевал серебро на Кубке мира по артистическому плаванию 2025 года.
- Дарья Мошинская также выступила в соло программе и завоевала серебро на этапе соревнований.
- Выступление украинских артисток получило высокую оценку 261,6125 балла, благодаря артистичности и исполнению.
Украинки Мошинская и Шмонина завоевали "серебро" КС-2025
Сезон Кубка мира по артистическому плаванию продолжился вторым этапом в египетском Сомабее. На этапе Украина уже получила серебряную награду: ее в соло программе добыла в борьбе 17-летняя Дарья Мошинская.
Оба показателя третьи среди всех участниц этапа Кубка мира, но за счет сложности (30.6000 балла) Мошинская и Шмонина смогли опередить ближайших преследователей из Канады Одри Ламот и Химэна Ортис Монтано в борьбе за второе место. От победительниц этапа "нейтральных" Марии Дорошко и Татьяны Гайдай украинский дуэт отделили 6.4426 балла.
Кубок мира по артистическому плаванию. Дуэт, техническая программа
Мария Дорошко / Татьяна Гайдай — 268.0551 балла
Дарья Мошинская / Анастасия Шмонина (Украина) — 261.6125
Одри Ламот / Химена Ортис Монтано (Канада) — 256.2900
Украина также будет представлена в произвольной программе дуэтов: Ульяна и Мария Гринишины примут участие в финале субботы, 12 апреля, в 11.00 по киевскому времени.
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