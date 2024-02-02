Кулеба озвучив терміни ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна спільно з партнерами у 2024 році досягне рішення стосовно використання заморожених російських активів.

Рішення щодо використання заморожених активів РФ буде ухвалено у 2024 році

Про це глава МЗС повідомив на пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі у Києві.

Рішення буде ухвалено у 2024, я не маю в цьому сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій. Питання у тому, що рішення має свої складнощі й можливо буде ухвалюватися частинами. Спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, самого прибутку і з рештою самого активу, — зазначив Кулеба. Поширити

Однак, як підкреслив міністр, робота в цьому напрямку триває, "є перші результати й те, що це рішення буде у 2024 році — це факт".

Глава МЗС з гумором пояснив, що "в ідеалі ми б хотіли, аби всі заморожені російські активи були завантажені на заарештований в Канаді російський літак і прилетіли в Україну, де зможемо їх використовувати".

А якщо без жартів, то сподіваюся, що Канада завершить усі судові та юридичні процедури, та цей літак стане важливим символом, важливим прецедентом, передачі не фінансового, а матеріального російського активу Україні, — додав дипломат. Поширити

Своєю чергою Жолі у цьому контексті наголосила, що Канада наразі ввела 2 800 санкцій проти Росії та громадян держави-агресора.

Ми заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії Абрамовича. Мета полягає в тому, аби виграти саме ті судові справи, що вже є в суді. Ми прагнемо це зробити, щоб санкційний режим працював, — пояснила очільника канадського зовнішньополітичного відомства Поширити

Конфіскація активів РФ на користь України

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.

Однак, як повідомляють ЗМІ, Європейський союз, ймовірно, не зможе віддати Україні прибуток від активів РФ за 2023 рік.