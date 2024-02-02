Кулеба озвучив терміни ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна спільно з партнерами у 2024 році досягне рішення стосовно використання заморожених російських активів.
Рішення щодо використання заморожених активів РФ буде ухвалено у 2024 році
Про це глава МЗС повідомив на пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі у Києві.
Однак, як підкреслив міністр, робота в цьому напрямку триває, "є перші результати й те, що це рішення буде у 2024 році — це факт".
Глава МЗС з гумором пояснив, що "в ідеалі ми б хотіли, аби всі заморожені російські активи були завантажені на заарештований в Канаді російський літак і прилетіли в Україну, де зможемо їх використовувати".
Своєю чергою Жолі у цьому контексті наголосила, що Канада наразі ввела 2 800 санкцій проти Росії та громадян держави-агресора.
Конфіскація активів РФ на користь України
Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.
Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.
Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.
Однак, як повідомляють ЗМІ, Європейський союз, ймовірно, не зможе віддати Україні прибуток від активів РФ за 2023 рік.
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