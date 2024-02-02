Кулеба озвучил сроки принятия решения об использовании замороженных активов РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина совместно с партнерами в 2024 году достигнет решения об использовании замороженных российских активов.

Решение об использовании замороженных активов РФ будет принято в 2024 году

Об этом глава МИД сообщил на пресс-конференции со своей канадской коллегой Мелани Жоли в Киеве.

Решение будет принято в 2024, я не сомневаюсь, зная динамику этих дискуссий. Вопрос о том, что решение имеет свои сложности и может быть принято частями. Сначала по налогу на прибыль замороженного актива, самой прибыли и с остальным активом, — отметил Кулеба. Поделиться

Однако, как подчеркнул министр, работа в этом направлении продолжается, "есть первые результаты и то, что это решение будет в 2024 году — это факт".

Глава МИД с юмором пояснил, что "в идеале мы хотели бы, чтобы все замороженные российские активы были загружены на арестованный в Канаде российский самолет и прилетели в Украину, где сможем их использовать".

А если без шуток, то надеюсь, что Канада завершит все судебные и юридические процедуры, и этот самолет станет важным символом, важным прецедентом передачи не финансового, а материального российского актива Украине, — добавил дипломат. Поделиться

В свою очередь Жоли в этом контексте подчеркнула, что Канада ввела 2 800 санкций против России и граждан государства-агрессора.

Мы заморозили банковские счета, относящиеся к компании Абрамовича. Цель состоит в том, чтобы выиграть именно те судебные дела, которые уже есть в суде. Мы стараемся это сделать, чтобы санкционный режим работал, — объяснила глава канадского внешнеполитического ведомства. Поделиться

Конфискация активов РФ в пользу Украины

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов страны-агрессора на отдельный счет.

В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Такой план намерены согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны Запада приблизились к конфискации активов РФ.

Однако, как сообщают СМИ, Европейский союз, по всей видимости, не сможет отдать Украине прибыль от активов РФ за 2023 год.