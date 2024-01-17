Кулеба закликає до посилення комунікації зі світом задля порятунку викрадених Росією дітей

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв'ю online.ua сказав, що Україна повинна мати досить агресивну комунікацію, щоб переконати світ, що викрадення Росією українських дітей є геноцидом.
Україна повинна переконати світ, що РФ вчиняє геноцид
На думку Миколи Кулеби, Україна має більше просувати питання викрадених дітей.
Як Україні комунікувати викрадення дітей
Кулеба згадує, як минулого року спілкувався з деякими представниками ООН, які займаються питаннями зникнення певних видів метеликів в різних країнах.
На думку засновника Save Ukraine, українська комунікація має будуватися на тому, що “ми подумаємо разом про метеликів, але спочатку варто думати про тих українських дітей, які знищуються сьогодні”.
На початку повномасштабного вторгнення РФ Кулеба виступав у Конгресі США, де просив конгресменів уявити собі, що в передмісті Вашингтона стоять росіяни, які вбивають їхніх дітей.
Кулеба переконаний, що Україна має торкнутися кожного серця і для цього їй потрібні інститути, які будуть займатися цим питанням, які будуть уповноважені розробляти стратегії, щоб достукатися до міжнародної спільноти, і щоб це спрацювало.