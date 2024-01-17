Кулеба закликає до посилення комунікації зі світом задля порятунку викрадених Росією дітей

Засновник Save Ukraine Микола Кулеба в інтерв'ю online.ua сказав, що Україна повинна мати досить агресивну комунікацію, щоб переконати світ, що викрадення Росією українських дітей є геноцидом.

Україна повинна переконати світ, що РФ вчиняє геноцид

Я бачу як держава зараз нарощує ці комунікаційні зусилля, але на жаль цього недостатньо. Це не є той рівень комунікації, який дозволить переконати міжнародну спільноту, що це насправді є геноцидом. Поширити

На думку Миколи Кулеби, Україна має більше просувати питання викрадених дітей.

Нам потрібні сьогодні ці комунікації на міжнародній арені, щоб довести геноцид, щоб показати, що це українські люди, і ми хочемо їх повернути. Нам потрібні і фінанси, і зброя, і все для того, щоб відвоювати у ворога наших дітей. І допоки кожна дитина не буде повернута на українську землю, ми не маємо зупинятися. Поширити

Як Україні комунікувати викрадення дітей

Кулеба згадує, як минулого року спілкувався з деякими представниками ООН, які займаються питаннями зникнення певних видів метеликів в різних країнах.

І ви знаєте, коли я це чув, мене розривало зсередини. Я поважаю їхні зусилля з порятунку метеликів. Але я ніяк не можу поставити на одні ваги знищення українських дітей і зникнення метеликів в якійсь країні. Поширити

На думку засновника Save Ukraine, українська комунікація має будуватися на тому, що “ми подумаємо разом про метеликів, але спочатку варто думати про тих українських дітей, які знищуються сьогодні”.

Ми сьогодні в інформаційному полі країн дуже слабо звучимо в силу інших причин. Але це має бути досить агресивна комунікація. Бо кожна сім'я, хоч в Європі, Америці чи Китаї розуміє дитячу проблему, бо майже у кожної сім'ї є дитина. І їм треба пояснити, як це було б по відношенню до їхніх дітей. Поширити

На початку повномасштабного вторгнення РФ Кулеба виступав у Конгресі США, де просив конгресменів уявити собі, що в передмісті Вашингтона стоять росіяни, які вбивають їхніх дітей.

І вони хочуть зайти в Вашингтон, вашу адміністративну столицю, для того, щоб знищувати вас і ваших дітей. А на захоплених територіях вони перетворюють ваших дітей на російських. Якою буде ваша реакція на це? Так допоможіть нам! Будь ласка, сприймайте це, як своє власне горе. Поширити

Кулеба переконаний, що Україна має торкнутися кожного серця і для цього їй потрібні інститути, які будуть займатися цим питанням, які будуть уповноважені розробляти стратегії, щоб достукатися до міжнародної спільноти, і щоб це спрацювало.