Кулеба призывает к усилению коммуникации с миром ради спасения похищенных Россией детей

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью online.ua сказал, что у Украины должна быть достаточно агрессивная коммуникация, чтобы убедить мир, что похищение Россией украинских детей является геноцидом.
Украина должна убедить мир, что РФ совершает геноцид
По мнению Николая Кулебы, Украина должна больше продвигать вопросы похищенных детей.
Как Украине коммуницировать похищение детей
Кулеба вспоминает, как в прошлом году общался с некоторыми представителями ООН, занимающимися исчезновением определенных видов бабочек в разных странах.
По мнению основателя Save Ukraine, украинская коммуникация должна строиться на том, что "мы подумаем вместе о бабочках, но сначала стоит думать о тех украинских детях, которые уничтожаются сегодня".
В начале полномасштабного вторжения РФ Кулеба выступал в Конгрессе США, где просил конгрессменов представить себе, что в пригороде Вашингтона стоят россияне, которые убивают их детей.
Кулеба убежден, что Украина должна коснуться каждого сердца и для этого ей нужны институты, которые будут заниматься этим вопросом, уполномоченные разрабатывать стратегии, чтобы достучаться до международного сообщества, и чтобы это сработало.