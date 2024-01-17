Кулеба призывает к усилению коммуникации с миром ради спасения похищенных Россией детей

Основатель Save Ukraine Николай Кулеба в интервью online.ua сказал, что у Украины должна быть достаточно агрессивная коммуникация, чтобы убедить мир, что похищение Россией украинских детей является геноцидом.

Украина должна убедить мир, что РФ совершает геноцид

Я вижу как государство сейчас наращивает эти коммуникационные усилия, но, к сожалению, этого недостаточно. Это не тот уровень коммуникации, который позволит убедить международное сообщество, что это на самом деле геноцид. Поделиться

По мнению Николая Кулебы, Украина должна больше продвигать вопросы похищенных детей.

Нам нужны сегодня эти коммуникации на международной арене, чтобы доказать геноцид, чтобы показать, что это украинские люди, и мы хотим вернуть их. Нам нужны и финансы, и оружие, и все, чтобы отвоевать у врага наших детей. И пока каждый ребенок не будет возвращен на украинскую землю, мы не должны останавливаться. Поделиться

Как Украине коммуницировать похищение детей

Кулеба вспоминает, как в прошлом году общался с некоторыми представителями ООН, занимающимися исчезновением определенных видов бабочек в разных странах.

И вы знаете, когда я это слышал, меня разрывало изнутри. Я уважаю их усилия по спасению бабочек. Но я никак не могу поставить на одни весы уничтожение украинских детей и исчезновение бабочек в какой-нибудь стране. Поделиться

По мнению основателя Save Ukraine, украинская коммуникация должна строиться на том, что "мы подумаем вместе о бабочках, но сначала стоит думать о тех украинских детях, которые уничтожаются сегодня".

Мы сегодня в информационном поле стран очень слабо звучим по другим причинам. Но это должна быть достаточно агрессивная коммуникация. Потому что каждая семья, в Европе, Америке или Китае понимает детскую проблему, потому что почти у каждой семьи есть ребенок. И им нужно объяснить, как это было бы по отношению к их детям. Поделиться

В начале полномасштабного вторжения РФ Кулеба выступал в Конгрессе США, где просил конгрессменов представить себе, что в пригороде Вашингтона стоят россияне, которые убивают их детей.

И они хотят зайти в Вашингтон, вашу административную столицу, чтобы уничтожать вас и ваших детей. А на захваченных территориях они превращают ваших детей в россиян. Какова будет ваша реакция на это? Да помогите нам! Пожалуйста, воспринимайте это как свое собственное горе. Поделиться

Кулеба убежден, что Украина должна коснуться каждого сердца и для этого ей нужны институты, которые будут заниматься этим вопросом, уполномоченные разрабатывать стратегии, чтобы достучаться до международного сообщества, и чтобы это сработало.