Культовий горор "Крик 7" вривається на великі екрани — трейлер

Чим глядачів здивує “Крик 7”
Джерело:  online.ua

26 лютого в український прокат вийшла нова частина культового фільму жахів “Крик”. Цьогоріч він святкує 30 років на великих екранах. “Крик 7” обіцяє глядачам неочікувані сюжетні повороти.

Головні тези:

  • Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,1 з 10 балів.
  • А на Rotten Tomatoes він отримав 79% схвалення від глядачів. 

Чим глядачів здивує “Крик 7”

Ще в далекому 1996 році цей горор уперше увірвався на великі екрани.

Його успіх був настільки шаленим та всеосяжним, що інтерес до фільму не згасає останні 30 років.

Дійсно цікавим фактом є те, що за режисерську роботу цього разу знову взявся Кевін Вільямсон, який, власне, був сценаристом першого, другого і четвертого "Криків".

Він ухвалив це рішення після низки гучних скандалів, які розгорілися після неочікуваного звільнення головних акторок — Мелісси Баррери та Дженни Ортеги.

Сюжет нової частини обіцяє бути насиченим цікавими подіями.

Коли в тихому містечку, де Сідні Прескотт (Нів Кемпбелл) зуміла почати нове життя, з’являється новий убивця в масці Примари, її давні страхи знову оживають — цього разу небезпека нависла над її донькою (Ізабель Мей). Щоб урятувати близьких і остаточно зупинити кривавий цикл, Сідні доведеться знову зіткнутися з тінями минулого.

Глядачі зможуть насолодитися акторською грою Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Маккенна Грейс.

