Культовий горор "Крик 7" вривається на великі екрани — трейлер

26 лютого в український прокат вийшла нова частина культового фільму жахів “Крик”. Цьогоріч він святкує 30 років на великих екранах. “Крик 7” обіцяє глядачам неочікувані сюжетні повороти.
Головні тези:
- Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,1 з 10 балів.
- А на Rotten Tomatoes він отримав 79% схвалення від глядачів.
Чим глядачів здивує “Крик 7”
Ще в далекому 1996 році цей горор уперше увірвався на великі екрани.
Його успіх був настільки шаленим та всеосяжним, що інтерес до фільму не згасає останні 30 років.
Дійсно цікавим фактом є те, що за режисерську роботу цього разу знову взявся Кевін Вільямсон, який, власне, був сценаристом першого, другого і четвертого "Криків".
Він ухвалив це рішення після низки гучних скандалів, які розгорілися після неочікуваного звільнення головних акторок — Мелісси Баррери та Дженни Ортеги.
Сюжет нової частини обіцяє бути насиченим цікавими подіями.
Глядачі зможуть насолодитися акторською грою Нів Кемпбелл, Кортні Кокс та Маккенна Грейс.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-