Головні кінопрем'єри тижня в Україні — огляди та трейлери

Попереду українських глядачів чекає одразу кілька гучних кіноновинок: "Буремний перевал" з Марго Роббі та Джейкобом Елорді, кримінальний трилер "Шлях до злочину" з Марком Руффало, а також драма про дорослішання “Неслухняні дівчата”.

“Буремний перевал" — нове переосмислення культової історії кохання

Однойменний готичний роман англійської письменниці Емілі Бронте давно визнаний частиною світової класики.

Нова екранізації цієї історії обіцяє ще більше пристрасті та актів помсти за втрачене кохання головних героїв.

Зірки Голлівуду Марго Роббі та Джейкоб Елорді зіграють центральних персонажів — Кетрін Ерншоу й Хіткліффа.

Довгоочікувана прем'єра відбудеться уже 12 лютого 2026 — напередодні Дня усіх закоханих.

“Шлях до злочину” — чого чекати від нового американського трилеру

Фільм базується на романі Дона Вінслоу "Злочин 101".

У центрі сюжету — історія відомого грабіжника коштовностей Девіса, який є головною проблею для поліції.

Мріючи про останню й найризикованішу справу, він несподівано зустрічає на своєму шляху розчаровану життям страхову брокерку Шерон Колвін, і в них визріває спільний план. Поширити

Старт в Україні — 12 лютого 2026 року.

“Неслухняні дівчата” — історія про дорослішанння та самопізнання

У центрі сюжету — 16-річна дівчина Люсія, яку життя зіштовхує з її ж власною протилежністю — харизматичною і сміливою Аною-Марією.

Ця незвична дружба підштовхує головну героїню до кроків і рішень, яких від неї ніхто не очікував.

Переломний момент настає, коли юнки зустрічають темноокого красеня — реставратора місцевого монастиря.

Прем'єра цієї стрічки відбудеться також 12 лютого.