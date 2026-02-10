"Іди до біса, чувак". Марго Роббі заявила про приниження з боку відомого актора

Одна з головних красунь Голлівуду Марго Роббі відверто зізналася, що їй доводилося стикатися з критикою зовнішності в багаторічній акторській кар’єрі. За словами зірки, неприємні натяки щодо своєї ваги вона отримала від відомого актора, однак не захотіла розкривати його імені.

Марго Роббі намагалися нав’язати комплекси щодо зовнішності

За словами акторки, багато років тому вона отримала один із найжахливіших подарунків у житті, про який досі згадує з відразою.

Її колега по екрану подарував книгу з прямим натяком на необхідність схуднути.

Вона має назву "Чому француженки не гладшають" Мірей Гільяно 2007 року.

Це, по суті, була книга про те, що треба менше їсти. Я подумала: "Вау. Іди до біса, чувак", — ділиться неприємними спогадами Марго. Поширити

Як зазначила Роббі, для неї це було своєрідне публічне приниження, адже її влаштовувала власна вага та зовнішність.

Зірка Голлівуду не хоче розкривати імені свого колеги-актора, однак визнає, що його вчинок її дійсно обурив.

До слова, зараз 35-річна Марго Роббі активно готується до виходу фільму "Буремний перевал", у якому вона зіграла разом із Джейкобом Елорді.