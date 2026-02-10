"Пошел ты, чувак". Марго Робби заявила о унижении со стороны известного актера

Одна из главных красавиц Голливуда Марго Робби откровенно призналась, что ей приходилось сталкиваться с критикой внешности в многолетней актерской карьере. По словам звезды, неприятные намеки на свой вес она получила от известного актера, однако не захотела раскрывать его имени.
Главные тезисы
Подарок от коллеги с прямым намеком на необходимость похудеть стал для Марго публичным унижением.
Однако это не помешало ей добиться успехов в Голливуде.
Марго Робби пытались навязать комплексы
По словам актрисы, много лет назад она получила один из самых ужасных подарков в жизни, о котором до сих пор вспоминает с отвращением.
Ее коллега по экрану подарил книгу с прямым намеком на необходимость похудеть.
Она называется "Почему француженки не полнеют" Мирей Гильяно.
Как отметила Робби, для нее это было своеобразное публичное унижение, ведь ее устраивал собственный вес и внешность.
Звезда Голливуда не хочет раскрывать имени своего коллеги-актера, однако признает, что его поступок ее действительно возмутил.
К слову, сейчас 35-летняя Марго Робби активно готовится к выходу фильма "Грозовой перевал", в котором она сыграла вместе с Джейкобом Элорди.
