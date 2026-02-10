"Пошел ты, чувак". Марго Робби заявила о унижении со стороны известного актера
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

"Пошел ты, чувак". Марго Робби заявила о унижении со стороны известного актера

Марго Робби пытались навязать комплексы
Читати українською
Источник:  The Sun

Одна из главных красавиц Голливуда Марго Робби откровенно призналась, что ей приходилось сталкиваться с критикой внешности в многолетней актерской карьере. По словам звезды, неприятные намеки на свой вес она получила от известного актера, однако не захотела раскрывать его имени.

Главные тезисы

Подарок от коллеги с прямым намеком на необходимость похудеть стал для Марго публичным унижением.
Однако это не помешало ей добиться успехов в Голливуде.

Марго Робби пытались навязать комплексы

По словам актрисы, много лет назад она получила один из самых ужасных подарков в жизни, о котором до сих пор вспоминает с отвращением.

Ее коллега по экрану подарил книгу с прямым намеком на необходимость похудеть.

Она называется "Почему француженки не полнеют" Мирей Гильяно.

Это, в сущности, была книга о том, что нужно меньше есть. Я подумала: "Вау. Пошел ты, чувак", - делится неприятными воспоминаниями Марго.

Как отметила Робби, для нее это было своеобразное публичное унижение, ведь ее устраивал собственный вес и внешность.

Звезда Голливуда не хочет раскрывать имени своего коллеги-актера, однако признает, что его поступок ее действительно возмутил.

К слову, сейчас 35-летняя Марго Робби активно готовится к выходу фильма "Грозовой перевал", в котором она сыграла вместе с Джейкобом Элорди.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
ШИ от ElevenLabs будет разговаривать голосами звезд Голливуда
Что известно об ElevenLabs
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
В Минобразования объяснили увольнение Поплавского с должности ректора КНУКиМ
Министерство образования и науки Украины
Поплавский покидает КНУКиМ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?