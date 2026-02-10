"Пошел ты, чувак". Марго Робби заявила о унижении со стороны известного актера

Одна из главных красавиц Голливуда Марго Робби откровенно призналась, что ей приходилось сталкиваться с критикой внешности в многолетней актерской карьере. По словам звезды, неприятные намеки на свой вес она получила от известного актера, однако не захотела раскрывать его имени.

Подарок от коллеги с прямым намеком на необходимость похудеть стал для Марго публичным унижением. Однако это не помешало ей добиться успехов в Голливуде.

Марго Робби пытались навязать комплексы

По словам актрисы, много лет назад она получила один из самых ужасных подарков в жизни, о котором до сих пор вспоминает с отвращением.

Ее коллега по экрану подарил книгу с прямым намеком на необходимость похудеть.

Она называется "Почему француженки не полнеют" Мирей Гильяно.

Это, в сущности, была книга о том, что нужно меньше есть. Я подумала: "Вау. Пошел ты, чувак", - делится неприятными воспоминаниями Марго. Поделиться

Как отметила Робби, для нее это было своеобразное публичное унижение, ведь ее устраивал собственный вес и внешность.

Звезда Голливуда не хочет раскрывать имени своего коллеги-актера, однако признает, что его поступок ее действительно возмутил.

К слову, сейчас 35-летняя Марго Робби активно готовится к выходу фильма "Грозовой перевал", в котором она сыграла вместе с Джейкобом Элорди.