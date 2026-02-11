Главные кинопремьеры недели в Украине — обзоры и трейлеры

Впереди украинских зрителей ждет сразу несколько громких киноновинок: "Буремный перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди, криминальный триллер "Путь к преступлению" с Марком Руффало, а также драма о взрослении "Непослушные девушки".

"Буремный перевал" — новое переосмысление культовой истории любви

Одноименный готический роман английской писательницы Эмили Бронте давно признан частью мировой классики.

Новая экранизация этой истории обещает еще больше страсти и актов мести за утраченную любовь главных героев.

Звезды Голливуда Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют центральных персонажей — Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа.

Долгожданная премьера состоится уже 12 февраля 2026 года — в канун Дня всех влюбленных.

"Путь к преступлению" — чего ждать от нового американского триллера

Фильм базируется на романе Дона Уинслоу "Преступление 101".

В центре сюжета — история известного грабителя драгоценностей Дэвиса, который является главной проблей для полиции.

Мечтая о последнем и самом рискованном деле, он неожиданно встречает на своем пути разочарованную жизнью страховую брокерку Шэрон Колвин, и у них вызревает общий план. Поделиться

Старт в Украине — 12 февраля 2026 года.

"Непослушные девушки" — история о взрослении и самопознании

В центре сюжета — 16-летняя девушка Люсия, которую жизнь сталкивает с ее же собственной противоположностью — харизматичной и смелой Аной-Марией.

Эта необычная дружба подталкивает главную героиню к шагам и решениям, которых от нее никто не ожидал.

Переломный момент наступает, когда девочки встречают темноглазого красавца — реставратора местного монастыря.

Премьера этого фильма также состоится 12 февраля.