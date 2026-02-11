Главные кинопремьеры недели в Украине — обзоры и трейлеры
"Буремный перевал" - новое переосмысление культовой истории любви
Впереди украинских зрителей ждет сразу несколько громких киноновинок: "Буремный перевал" с Марго Робби и Джейкобом Элорди, криминальный триллер "Путь к преступлению" с Марком Руффало, а также драма о взрослении "Непослушные девушки".

  • Роль юного Хитклиффа досталась 15-летнему Овену Куперу.
  • Фильм "Непослушные девочки" собрал более десятка наград от многих международных кинофестивалей.

Одноименный готический роман английской писательницы Эмили Бронте давно признан частью мировой классики.

Новая экранизация этой истории обещает еще больше страсти и актов мести за утраченную любовь главных героев.

Звезды Голливуда Марго Робби и Джейкоб Элорди сыграют центральных персонажей — Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа.

Долгожданная премьера состоится уже 12 февраля 2026 года — в канун Дня всех влюбленных.

"Путь к преступлению" — чего ждать от нового американского триллера

Фильм базируется на романе Дона Уинслоу "Преступление 101".

В центре сюжета — история известного грабителя драгоценностей Дэвиса, который является главной проблей для полиции.

Мечтая о последнем и самом рискованном деле, он неожиданно встречает на своем пути разочарованную жизнью страховую брокерку Шэрон Колвин, и у них вызревает общий план.

Старт в Украине — 12 февраля 2026 года.

"Непослушные девушки" — история о взрослении и самопознании

В центре сюжета — 16-летняя девушка Люсия, которую жизнь сталкивает с ее же собственной противоположностью — харизматичной и смелой Аной-Марией.

Эта необычная дружба подталкивает главную героиню к шагам и решениям, которых от нее никто не ожидал.

Переломный момент наступает, когда девочки встречают темноглазого красавца — реставратора местного монастыря.

Премьера этого фильма также состоится 12 февраля.

