Культовый хоррор "Крик 7" врывается на большие экраны — трейлер

26 февраля в украинский прокат вышла новая часть культового фильма ужасов "Крик". В этом году он отмечает 30 лет на больших экранах. "Крик 7" обещает зрителям неожиданные сюжетные повороты и еще больше крови.

Чем зрителей удивит "Крик 7"

Еще в далеком 1996 году этот хоррор впервые ворвался на большие экраны.

Его успех был настолько безумным и всеобъемлющим, что интерес к фильму не угасает последние 30 лет.

Действительно интересным фактом является то, что за режиссерскую работу на этот раз снова взялся Кевин Уильямсон, который, по сути, был сценаристом первого, второго и четвертого "Криков".

Он принял это решение после ряда громких скандалов, разгоревшихся после неожиданного увольнения главных актрис - Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги.

Сюжет новой части обещает быть насыщенным интересными событиями.

Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) сумела начать новую жизнь, появляется новый убийца в маске Призрака, ее давние страхи снова оживают – на этот раз опасность нависла над ее дочерью (Изабель Мэй). Чтобы спасти близких и окончательно остановить кровавый цикл, Сидни придется снова столкнуться с тенями прошлого. Поделиться

Зрители смогут насладиться актерской игрой Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Маккенна Грейс.