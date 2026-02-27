Культовый хоррор "Крик 7" врывается на большие экраны — трейлер

26 февраля в украинский прокат вышла новая часть культового фильма ужасов "Крик". В этом году он отмечает 30 лет на больших экранах. "Крик 7" обещает зрителям неожиданные сюжетные повороты и еще больше крови.
Главные тезисы
- Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.
- А на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от зрителей.
Чем зрителей удивит "Крик 7"
Еще в далеком 1996 году этот хоррор впервые ворвался на большие экраны.
Его успех был настолько безумным и всеобъемлющим, что интерес к фильму не угасает последние 30 лет.
Действительно интересным фактом является то, что за режиссерскую работу на этот раз снова взялся Кевин Уильямсон, который, по сути, был сценаристом первого, второго и четвертого "Криков".
Он принял это решение после ряда громких скандалов, разгоревшихся после неожиданного увольнения главных актрис - Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги.
Сюжет новой части обещает быть насыщенным интересными событиями.
Зрители смогут насладиться актерской игрой Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Маккенна Грейс.
