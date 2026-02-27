Культовый хоррор "Крик 7" врывается на большие экраны — трейлер
Категория
Культура
Дата публикации

Культовый хоррор "Крик 7" врывается на большие экраны — трейлер

Чем зрителей удивит "Крик 7"
Читати українською
Источник:  online.ua

26 февраля в украинский прокат вышла новая часть культового фильма ужасов "Крик". В этом году он отмечает 30 лет на больших экранах. "Крик 7" обещает зрителям неожиданные сюжетные повороты и еще больше крови.

Главные тезисы

  • Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,1 из 10 баллов.
  • А на Rotten Tomatoes он получил 79% одобрения от зрителей.

Чем зрителей удивит "Крик 7"

Еще в далеком 1996 году этот хоррор впервые ворвался на большие экраны.

Его успех был настолько безумным и всеобъемлющим, что интерес к фильму не угасает последние 30 лет.

Действительно интересным фактом является то, что за режиссерскую работу на этот раз снова взялся Кевин Уильямсон, который, по сути, был сценаристом первого, второго и четвертого "Криков".

Он принял это решение после ряда громких скандалов, разгоревшихся после неожиданного увольнения главных актрис - Мелиссы Барреры и Дженны Ортеги.

Сюжет новой части обещает быть насыщенным интересными событиями.

Когда в тихом городке, где Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) сумела начать новую жизнь, появляется новый убийца в маске Призрака, ее давние страхи снова оживают – на этот раз опасность нависла над ее дочерью (Изабель Мэй). Чтобы спасти близких и окончательно остановить кровавый цикл, Сидни придется снова столкнуться с тенями прошлого.

Зрители смогут насладиться актерской игрой Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Маккенна Грейс.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезда Голливуда Хэлли Берри выходит замуж — видео
Хэлли Берри снова невеста
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Главные кинопремьеры недели в Украине — обзоры и трейлеры
"Буремный перевал" - новое переосмысление культовой истории любви
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Звезда "Властелина колец" Иен Маккеллен поддержал украинцев 24 февраля — видео
Маккеллен продолжает активно поддерживать Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?