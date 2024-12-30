За інформацією НБУ, курс долара в Україні в передостанній день 2024 року оновив історичний максимув, перевищивши позначку у 42 гривні.

Що відомо про новий історичний максимум у відношенні долара до гривні

НБУ встановив офіційний курс на 31 грудня на рівні 42,039 грн за 1 долар.

Попереднє зростання було зафіксоване 24 грудня і становило 41,9910 грн/долар.

За рік курс зріс на 4 гривні (на 10,7%) із 37,98 грн/долар на 31 грудня 2023 року.

Долари

На міжбанку сьогодні курс зріс на 11 копійок до 42,06-42,09 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 42,40 гривень.

При цьому курс євро станом на 31 грудня становить 43,9266 грн/євро, що на 18 копійок вище порівняно з 30 грудня.

Як зростатиме курс долара в Україні у 2025 році

За прогнозами аналітиків, у 2025 році долар продовжить поступове зростання у відношенні до гривні.

У бюджет на 2025 рік закладено середній курс на рівні 45,0 грн/долар.

Уряд очікує зростання середнього курсу долара :

2025 року до 45,0 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривні (46,2 на грудень).

За прогнозами НБУ, в першій половині 2025 року зберігатиметься високий рівень інфляції та зростання споживчих цін, що також матиме вплив на курс долара.

Однак найважливішим фактором, за словами експертів, буде саме обсяг врожаю у наступному році.

Аналітики прогнозують, що що за підсумками 2025 року ціни виростуть на 6,8-7,2%.

Девальвація гривні не має перевищити 10%.

На кінець наступного року прогнозують долар по 45,5-46 грн.