По информации НБУ, курс доллара в Украине в предпоследний день 2024 года обновил исторический максимув, превысив отметку в 42 гривны.

Что известно о новом историческом максимуме по отношению к доллару к гривне

НБУ установил официальный курс на 31 декабря на уровне 42,039 грн. за 1 доллар.

Предыдущий рост был зафиксирован 24 декабря и составил 41,9910 грн/доллар.

За год курс вырос на 4 гривны (на 10,7%) с 37,98 грн/доллар на 31 декабря 2023 года.

Доллары

На межбанке сегодня курс вырос на 11 копеек до 42,06-42,09 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара вырос на 20 копеек до 42,40 грн.

При этом курс евро по состоянию на 31 декабря составляет 43,9266 грн/евро, что на 18 копеек выше по сравнению с 30 декабря.

Как будет расти курс доллара в Украине в 2025 году

По прогнозам аналитиков, в 2025 году доллар продолжит постепенный рост по отношению к гривне.

В бюджет на 2025 год заложен средний курс на уровне 45,0 грн/доллар.

Правительство ожидает роста среднего курса доллара:

2025 до 45,0 гривен (45,6 на декабрь),

2026 до 46,5 гривен (45,9 на декабрь),

2027 до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).

По прогнозам НБУ, в первой половине 2025 года будет сохраняться высокий уровень инфляции и рост потребительских цен, что также повлияет на курс доллара.

Однако самым важным фактором, по словам экспертов, будет именно объем урожая в следующем году.

Аналитики прогнозируют, что по итогам 2025 года цены вырастут на 6,8-7,2%.

Девальвация гривны не должна превысить 10%.

К концу следующего года прогнозируют доллар по 45,5-46 грн.