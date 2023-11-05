Легендарний боксер Хопкінс назвав найсильнішого суперника за всю свою кар'єру
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Легендарний боксер Хопкінс назвав найсильнішого суперника за всю свою кар'єру

Рой Джонс-молодший
Джерело:  The Ring

Колишній чемпіон світу з боксу Бернард Хопкінс вперше відверто зізнався, кого він вважає дійсно непереможним боксером.

Хто виявився найпотужнішим суперником Хопкінса

За словами боксера, Рой Джонс-молодший є найкращим боксером, з яким йому доводилося битися.

Журналісти звернули увагу на те, що Хопкінс та Джонс встигли зустрітися в ринзі лише два рази.

Що важливо розуміти, ще 30 років тому Джонс переміг Хопкінса одностайним рішенням.

Однак уже в 2010 році відбувся повторний бій між боксерами, у якому Хопкінс взяв реванш.

На переконання Хопкінса, ніхто із боксерів не зміг би перемогти Джонса на піку його кар'єри.

Він був універсалом: найкращий боксер, найкращий у захисті та атаці. Рой Джонс-молодший на початку своєї кар'єри — це швидкість, рефлекси, нестандартність тощо. Ніхто не зміг би перемогти Роя Джонса на рівні, на якому він був на той момент, — запевняє Бернард Хопкінс.

Хопкінс та Джонс
Фото: instagram.com

Рой Джонс також визначився з найкращим боксером світу

На цьому тлі не можна не згадати про те, що колишній чемпіон світу в кількох вагових категоріях Рой Джонс нещодавно оприлюднив власний рейтинг найкращих боксерів сучасності.

Лідером цього списку став Теренс Кроуфорд, який не знає поразок на професійному ринзі, а у липні став абсолютним чемпіоном світу перемігши Еррола Спенса.

Що цікаво, у персональному рейтингу Джонса немає легендарного українського боксера Олександра Усика.

Я вибрав би Кроуфорда номером один, Тайсона Ф’юрі - другим, Інуе — третім, а Канело, ймовірно, четвертим, — зізнався Джонс.

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