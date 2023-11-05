Легендарний боксер Хопкінс назвав найсильнішого суперника за всю свою кар'єру

Колишній чемпіон світу з боксу Бернард Хопкінс вперше відверто зізнався, кого він вважає дійсно непереможним боксером.
Хто виявився найпотужнішим суперником Хопкінса
За словами боксера, Рой Джонс-молодший є найкращим боксером, з яким йому доводилося битися.
Журналісти звернули увагу на те, що Хопкінс та Джонс встигли зустрітися в ринзі лише два рази.
Що важливо розуміти, ще 30 років тому Джонс переміг Хопкінса одностайним рішенням.
Однак уже в 2010 році відбувся повторний бій між боксерами, у якому Хопкінс взяв реванш.
На переконання Хопкінса, ніхто із боксерів не зміг би перемогти Джонса на піку його кар'єри.
Рой Джонс також визначився з найкращим боксером світу
На цьому тлі не можна не згадати про те, що колишній чемпіон світу в кількох вагових категоріях Рой Джонс нещодавно оприлюднив власний рейтинг найкращих боксерів сучасності.
Що цікаво, у персональному рейтингу Джонса немає легендарного українського боксера Олександра Усика.
Більше по темі
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-