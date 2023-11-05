Легендарный боксер Хопкинс назвал самого сильного соперника за всю свою карьеру

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс впервые откровенно признался, кого он считает действительно непобедимым боксером.
Кто оказался самым мощным соперником Хопкинса
По словам боксера, Рой Джонс-младший является лучшим боксером, с которым ему приходилось проводить бой.
Журналисты обратили внимание на то, что Хопкинс и Джонс успели встретиться в ринге всего два раза.
Что важно понимать, еще 30 лет назад Джонс победил Хопкинса единодушным решением судей.
Однако уже в 2010 году произошло повторное сражение между боксерами, в котором Хопкинс взял реванш.
По мнению Хопкинса, никто из боксеров не смог бы победить Джонса на пике его карьеры.
Рой Джонс также определился с лучшим боксером в мире
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что бывший чемпион мира по нескольким весовым категориям Рой Джонс недавно обнародовал собственный рейтинг лучших боксеров современности.
Что интересно, в персональном рейтинге Джонса нет легендарного украинского боксера Александра Усика.
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