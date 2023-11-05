Легендарный боксер Хопкинс назвал самого сильного соперника за всю свою карьеру
Категория
Спорт
Дата публикации

Легендарный боксер Хопкинс назвал самого сильного соперника за всю свою карьеру

Рой Джонс-младший
Читати українською
Источник:  The Ring

Бывший чемпион мира по боксу Бернард Хопкинс впервые откровенно признался, кого он считает действительно непобедимым боксером.

Кто оказался самым мощным соперником Хопкинса

По словам боксера, Рой Джонс-младший является лучшим боксером, с которым ему приходилось проводить бой.

Журналисты обратили внимание на то, что Хопкинс и Джонс успели встретиться в ринге всего два раза.

Что важно понимать, еще 30 лет назад Джонс победил Хопкинса единодушным решением судей.

Однако уже в 2010 году произошло повторное сражение между боксерами, в котором Хопкинс взял реванш.

По мнению Хопкинса, никто из боксеров не смог бы победить Джонса на пике его карьеры.

Он был универсалом: лучший боксер, лучший в защите и атаке. Рой Джонс-младший в начале своей карьеры – это скорость, рефлексы, нестандартность и т.д. Никто не мог бы победить Роя Джонса на уровне, на котором он был на тот момент, — уверяет Бернард Хопкинс.

Хопкинс и Джонс
Фото: instagram.com

Рой Джонс также определился с лучшим боксером в мире

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что бывший чемпион мира по нескольким весовым категориям Рой Джонс недавно обнародовал собственный рейтинг лучших боксеров современности.

Лидером этого списка стал Теренс Кроуфорд, не знающий поражений на профессиональном ринге, а в июле ставший абсолютным чемпионом мира победив Эррола Спенса.

Что интересно, в персональном рейтинге Джонса нет легендарного украинского боксера Александра Усика.

Я бы выбрал Кроуфорда номером один, Тайсона Фьюри - вторым, Иннуэ - третьим, а Каннело, вероятно, четвертым, - признался Джонс.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Не Усик. Бывший чемпион мира назвал боксера, который победит Фьюри
Тайсон Фьюри
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Усик против Фьюри. Промоутер назвал гонорары боксеров за бой
Олександр Усик
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Бой украинского чемпиона мира по боксу перенесен на неопределенный срок
Артем Далакян

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.