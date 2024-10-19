Легендарний цикл книг про Відмака отримав продовження. Коли чекати

Польський письменник Анджей Сапковський повідомив, що його нова книга про Відьмака вийде у Польщі 1 грудня 2024 року.

Сапковський написав нову книгу про Відьмака

Згідно з повідомленням, журнал Nowa Fantastyka опублікує перший розділ книги у своєму наступному номері 22 листопада.

Наразі немає інформації про дати виходу книги в інших країнах. Її назву також поки не розголошують.

В інтерв'ю виданню Gry Online Сапковський пояснив причину.

Що стосується мене, я б не робив з цього таємниці, але мій видавець категорично не хоче, щоб я говорив про це більше з маркетингових міркувань, тому те, що я можу і не можу сказати, заборонено ембарго. Поширити

Серія книг "Відьмак" Анджея Сапковського розповідає про пригоди Геральта з Ривії, мутанта-мисливця на чудовиськ, відомого як Відьмак.

Перше оповідання побачило світ у 1986 році, а останній роман був опублікований у 2013.

Герої серіалу “Відьмак”

Що відомо про серіал "Відьмак"

"Відьмак" — це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.

Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Йеннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.

29 червня 2023 року стартував третій сезон серіалу "Відьмак" — останній, в якому головну роль зіграв Генрі Кавілл. У жовтні 2022-го британський актор оголосив, що покидає роль Геральта. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.