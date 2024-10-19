Легендарний цикл книг про Відмака отримав продовження. Коли чекати

Польський письменник Анджей Сапковський повідомив, що його нова книга про Відьмака вийде у Польщі 1 грудня 2024 року.
Головні тези:
- Польський письменник Анджей Сапковський розкрив деталі нової книги про Відьмака, яка вийде 1 грудня 2024 року в Польщі.
- Перший розділ книги буде опублікований у журналі Nowa Fantastyka 22 листопада.
- Жодної інформації про дати виходу книги в інших країнах або назву ще не розголошено через маркетингові обмеження видавця.
- Серія книг про Відьмака розповідає про пригоди мутанта-мисливця на чудовиськ Геральта з Ривії.
Сапковський написав нову книгу про Відьмака
Згідно з повідомленням, журнал Nowa Fantastyka опублікує перший розділ книги у своєму наступному номері 22 листопада.
Наразі немає інформації про дати виходу книги в інших країнах. Її назву також поки не розголошують.
В інтерв'ю виданню Gry Online Сапковський пояснив причину.
Серія книг "Відьмак" Анджея Сапковського розповідає про пригоди Геральта з Ривії, мутанта-мисливця на чудовиськ, відомого як Відьмак.
Перше оповідання побачило світ у 1986 році, а останній роман був опублікований у 2013.
Що відомо про серіал "Відьмак"
"Відьмак" — це фентезійний серіал, заснований на серії романів Анджея Сапковського, що початково планувався як повнометражний фільм. Він виходить на платформі Netflix з 2019 року.
Серіал розповідає про пригоди Ґеральта із Рівії, мутанта, найманого мисливця на монстрів, який вирушає назустріч долі в неспокійному світі, де люди часто виявляються страшнішими за чудовиськ. У його долю переплітаються життя чародійки Йеннефер і принцеси Цірі, яка має таємну силу.
29 червня 2023 року стартував третій сезон серіалу "Відьмак" — останній, в якому головну роль зіграв Генрі Кавілл. У жовтні 2022-го британський актор оголосив, що покидає роль Геральта. "Мечі та медальйон" відьмака в анонсованому сезоні надягне австралієць Ліам Гемсворт.
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