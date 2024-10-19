Легендарный цикл книг о Ведьмаке получил продолжение. Когда ждать

Польский писатель Анджей Сапковский сообщил, что его новая книга о Ведьмаке выйдет в Польше 1 декабря 2024 года.

Сапковский написал новую книгу о Ведьмаке

Согласно сообщению, журнал Nowa Fantastyka опубликует первую главу книги в своем следующем номере 22 ноября.

Пока нет информации о дате выхода книги в других странах. Ее название также пока не разглашается.

В интервью изданию Gry Online Сапковский объяснил причину.

Что касается меня, я бы не делал из этого тайны, но мой издатель категорически не хочет, чтобы я говорил об этом больше из маркетинговых соображений, потому то, что я могу и не могу сказать, запрещено эмбарго. Поделиться

Серия книг "Ведьмак" Анджея Сапковского рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта-охотника на чудовищ, известного как Ведьмак.

Первый рассказ вышел в свет в 1986 году, а последний роман был опубликован в 2013 году.

Герои сериала "Ведьмак"

Что известно о сериале "Ведьмак"

"Ведьмак" — это фэнтезийный сериал, основанный на серии романов Анджея Сапковского, первоначально планировавшегося как полнометражный фильм. Он выходит на платформе Netflix с 2019г.

Сериал рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта, наемного охотника на монстров, отправляющегося навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ. В его судьбу переплетаются жизнь чародейки Йеннефер и принцессы Цири, обладающей тайной силой.

29 июня 2023 года стартовал третий сезон сериала "Ведьмак" — последний, в котором главную роль сыграл Генри Кавилл. В октябре 2022 года британский актер объявил, что покидает роль Геральта. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.