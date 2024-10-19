Легендарный цикл книг о Ведьмаке получил продолжение. Когда ждать

Польский писатель Анджей Сапковский сообщил, что его новая книга о Ведьмаке выйдет в Польше 1 декабря 2024 года.
Главные тезисы
- Новая книга о Ведьмаке от Анджея Сапковского выйдет 1 декабря 2024 года в Польше.
- Первая глава книги будет опубликована в журнале Nowa Fantastyka 22 ноября 2024 года.
- Издатель пока не разгласил информацию о датах выхода в других странах из-за маркетинговых ограничений.
- Серия книг о Ведьмаке рассказывает о приключениях мутанта-охотника на чудовищ Геральта из Ривии.
Сапковский написал новую книгу о Ведьмаке
Согласно сообщению, журнал Nowa Fantastyka опубликует первую главу книги в своем следующем номере 22 ноября.
Пока нет информации о дате выхода книги в других странах. Ее название также пока не разглашается.
В интервью изданию Gry Online Сапковский объяснил причину.
Серия книг "Ведьмак" Анджея Сапковского рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта-охотника на чудовищ, известного как Ведьмак.
Первый рассказ вышел в свет в 1986 году, а последний роман был опубликован в 2013 году.
Что известно о сериале "Ведьмак"
"Ведьмак" — это фэнтезийный сериал, основанный на серии романов Анджея Сапковского, первоначально планировавшегося как полнометражный фильм. Он выходит на платформе Netflix с 2019г.
Сериал рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта, наемного охотника на монстров, отправляющегося навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ. В его судьбу переплетаются жизнь чародейки Йеннефер и принцессы Цири, обладающей тайной силой.
29 июня 2023 года стартовал третий сезон сериала "Ведьмак" — последний, в котором главную роль сыграл Генри Кавилл. В октябре 2022 года британский актер объявил, что покидает роль Геральта. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.
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