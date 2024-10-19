Легендарный цикл книг о Ведьмаке получил продолжение. Когда ждать
Категория
Культура
Дата публикации

Легендарный цикл книг о Ведьмаке получил продолжение. Когда ждать

Ведьмак
Читати українською
Источник:  online.ua

Польский писатель Анджей Сапковский сообщил, что его новая книга о Ведьмаке выйдет в Польше 1 декабря 2024 года.

Главные тезисы

  • Новая книга о Ведьмаке от Анджея Сапковского выйдет 1 декабря 2024 года в Польше.
  • Первая глава книги будет опубликована в журнале Nowa Fantastyka 22 ноября 2024 года.
  • Издатель пока не разгласил информацию о датах выхода в других странах из-за маркетинговых ограничений.
  • Серия книг о Ведьмаке рассказывает о приключениях мутанта-охотника на чудовищ Геральта из Ривии.

Сапковский написал новую книгу о Ведьмаке

Согласно сообщению, журнал Nowa Fantastyka опубликует первую главу книги в своем следующем номере 22 ноября.

Пока нет информации о дате выхода книги в других странах. Ее название также пока не разглашается.

В интервью изданию Gry Online Сапковский объяснил причину.

Что касается меня, я бы не делал из этого тайны, но мой издатель категорически не хочет, чтобы я говорил об этом больше из маркетинговых соображений, потому то, что я могу и не могу сказать, запрещено эмбарго.

Серия книг "Ведьмак" Анджея Сапковского рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта-охотника на чудовищ, известного как Ведьмак.

Первый рассказ вышел в свет в 1986 году, а последний роман был опубликован в 2013 году.

Герои сериала "Ведьмак"

Что известно о сериале "Ведьмак"

"Ведьмак" — это фэнтезийный сериал, основанный на серии романов Анджея Сапковского, первоначально планировавшегося как полнометражный фильм. Он выходит на платформе Netflix с 2019г.

Сериал рассказывает о приключениях Геральта из Ривии, мутанта, наемного охотника на монстров, отправляющегося навстречу судьбе в неспокойном мире, где люди часто оказываются страшнее чудовищ. В его судьбу переплетаются жизнь чародейки Йеннефер и принцессы Цири, обладающей тайной силой.

29 июня 2023 года стартовал третий сезон сериала "Ведьмак" — последний, в котором главную роль сыграл Генри Кавилл. В октябре 2022 года британский актер объявил, что покидает роль Геральта. "Мечи и медальон" ведьмака в анонсированном сезоне наденет австралиец Лиам Гемсворт.

Актер не объяснял причин отказа играть в сериале дальше. Впрочем, режиссер сериала Марк Йобст признался, что Кавилл ушел из проекта из-за истощения, ведь не использовал дублеров и все выполнял сам.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Фанатам Ведьмака готовят невероятный сюрприз - что известно о новом проекте
Фанатам Ведьмака готовят невероятный сюрприз - что известно о новом проекте
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix показал тизер приквела "Ведьмак: Кровное происхождение"
Netflix показал тизер приквела "Ведьмак: Кровное происхождение"
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Разработчики "Ведьмака" анонсировали создание новой игры по мотивам саги
Разработчики "Ведьмака" анонсировали создание новой игры по мотивам саги

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?