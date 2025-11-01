Леся Нікітюк показала щемкі світлини з хрещення синочка
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Леся Нікітюк показала щемкі світлини з хрещення синочка

Нікітюк
Джерело:  online.ua

Українська телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук похрестили свого маленького сина.

Головні тези:

  • Українська телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук організували хрещення свого сина в Михайлівському золотоверхому монастирі.
  • На хрещенні її наречений розкрив ім'я малюка - хлопчика назвали Оскаром.

Леся Нікітюк замилувала фото з хрещення синочка

38-річна зірка розповіла у своєму Instagram-акаунті, що таїнство відбулося днями у Михайлівському золотоверхому монастирі.

Леся Нікітюк з сином

За словами Нікітюк, всі синоптики прогнозували дощ, але день видався на диво сонячним. Вона поділилася кадрами з церемонії.

Леся Нікітюк з нареченим

Тим часом її обранець вирішив вперше розкрити ім'я їхнього малюка - хлопчика назвали Оскаром:

До сьомого коліна всіх чоловіків у моїй родині називали лише двома іменами - Михайло і Дмитро. Прадід - Михайло, дід - Дмитро, батько - Михайло, я - Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака - Бабчука Оскара Дмитровича.

Нагадаємо, телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою 15 червня цього року. Батьком дитини є її наречений, військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Бабчук.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Невже це Лобода? Леся Нікітюк здивувала українців треком "До речі"
Невже це Лобода? Леся Нікітюк здивувала українців треком "До речі"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Леся Нікітюк йде з популярного шоу. Відома причина
Леся Нікітюк
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Ведуча Леся Нікітюк уперше стало мамою — фото малюка
Леся Нікітюк стала мамою

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?