Леся Нікітюк показала щемкі світлини з хрещення синочка

Українська телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук похрестили свого маленького сина.
Головні тези:
- Українська телеведуча Леся Нікітюк та її наречений Дмитро Бабчук організували хрещення свого сина в Михайлівському золотоверхому монастирі.
- На хрещенні її наречений розкрив ім'я малюка - хлопчика назвали Оскаром.
Леся Нікітюк замилувала фото з хрещення синочка
38-річна зірка розповіла у своєму Instagram-акаунті, що таїнство відбулося днями у Михайлівському золотоверхому монастирі.
Тим часом її обранець вирішив вперше розкрити ім'я їхнього малюка - хлопчика назвали Оскаром:
Нагадаємо, телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою 15 червня цього року. Батьком дитини є її наречений, військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Бабчук.
