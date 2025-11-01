Леся Нікітюк показала щемкі світлини з хрещення синочка

До сьомого коліна всіх чоловіків у моїй родині називали лише двома іменами - Михайло і Дмитро. Прадід - Михайло, дід - Дмитро, батько - Михайло, я - Дмитро. Відповідно, сина я назвав Оскар. Тому прошу вітати поважного козака - Бабчука Оскара Дмитровича.