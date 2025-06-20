Ведуча Леся Нікітюк уперше стало мамою — фото малюка

Напередодні блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк народила первістка. Минуло не так багато часу, й зірка підтвердила цю радісну звістку в своїх соціальних мережах.
Головні тези:
- Зіркова телеведуча отримала вітання від фанів та колег.
- Ім'я сина Леся Нікітюк наразі тримає в таємниці.
Леся Нікітюк стала мамою
На яскравих світлинах Нікітюк позує з сином, ім'я якого поки не називає, та зі своїм обранцем — військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.
До слова, чоловік також написав про поповнення в родині в своєму Instagram.
Фанати та зіркові колеги Лесі привітали її з цією довгоочікуваною подією:
"Вітаю! Хай буде найщасливішим", — написала фронтвумен гурт The Hardkiss Юлія Саніна;
"Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сім'ї", — привітала молоду маму співачка Надя Дорофєєв;
"Вітаююю! Багато молока, тихих ночей, без коліків і газіків, кайфуй Лесюня- перший рік найсолодший", — додала акторка Анна Саліванчук.
Як уже згадувалося раніше, про стосунки з коханим Леся вперше розповіла восени 2024 року, а на початку цього року чоловік освідчився телеведучій.
Попри це, зірка досі офіційно не коментувала, чи дійсно в них вже відбулося весілля.
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