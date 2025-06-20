Ведуча Леся Нікітюк уперше стало мамою — фото малюка
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Ведуча Леся Нікітюк уперше стало мамою — фото малюка

Леся Нікітюк стала мамою
Джерело:  online.ua

Напередодні блогер-пліткар Богдан Беспалов заявив, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк народила первістка. Минуло не так багато часу, й зірка підтвердила цю радісну звістку в своїх соціальних мережах.

Головні тези:

  • Зіркова телеведуча отримала вітання від фанів та колег.
  • Ім'я сина Леся Нікітюк наразі тримає в таємниці.

Леся Нікітюк стала мамою

Син, — лаконічно підписала кадри телеведуча та додала смайлик у вигляді білого сердечка.

Фото: скриншот

На яскравих світлинах Нікітюк позує з сином, ім'я якого поки не називає, та зі своїм обранцем — військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

До слова, чоловік також написав про поповнення в родині в своєму Instagram.

Фанати та зіркові колеги Лесі привітали її з цією довгоочікуваною подією:

  • "Вітаю! Хай буде найщасливішим", — написала фронтвумен гурт The Hardkiss Юлія Саніна;

  • "Лесюня! Яке щастя! Вітання вашій сім'ї", — привітала молоду маму співачка Надя Дорофєєв;

  • "Вітаююю! Багато молока, тихих ночей, без коліків і газіків, кайфуй Лесюня- перший рік найсолодший", — додала акторка Анна Саліванчук.

Як уже згадувалося раніше, про стосунки з коханим Леся вперше розповіла восени 2024 року, а на початку цього року чоловік освідчився телеведучій.

Попри це, зірка досі офіційно не коментувала, чи дійсно в них вже відбулося весілля.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Акторка Кіра Найтлі вразила зізнанням про свої проблеми у Голлівуді
Кіра Найтлі
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Джонні Депп шокував Голлівуд зовнішнім виглядом — фото
Депп
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
"Я собі заборонила". Тіна Кароль вразила зізнанням про своє табу
Тіна Кароль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?