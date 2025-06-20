Ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой — фото малыша

Накануне блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк родила первенца. Прошло не так много времени, и звезда подтвердила это радостное известие в своих социальных сетях.
Главные тезисы
- Звездная телеведущая получила поздравления от фанатов и коллег.
- Имя сына Леся Никитюк пока держит в секрете.
Леся Никитюк стала мамой
На ярких фотографиях Никитюк позирует с сыном, имя которого пока не называет, и со своим избранником — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.
Кстати, мужчина также написал о пополнении в семье в своем Instagram.
Фанаты и звездные коллеги Леси поздравили ее с этим долгожданным событием:
"Поздравляю! Пусть будет самым счастливым", — написала фронтвумен группа The Hardkiss Юлия Санина;
"Лесюня! Какое счастье! Поздравление вашей семье", — поздравила молодую маму певица Надя Дорофеева;
"Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без коликов и газиков, кайфуй Лесюня — первый год самый сладкий", — добавила актриса Анна Саливанчук.
Как уже упоминалось ранее, об отношениях с любимым Леся впервые рассказала осенью 2024 года, а в начале этого года мужчина сделал предложение телеведущей.
Несмотря на это, звезда до сих пор официально не комментировала, действительно ли у них уже состоялась свадьба.
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