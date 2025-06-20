Ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой — фото малыша
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой — фото малыша

Леся Никитюк стала мамой
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Источник:  online.ua

Накануне блогер-сплетник Богдан Беспалов заявил, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк родила первенца. Прошло не так много времени, и звезда подтвердила это радостное известие в своих социальных сетях.

Главные тезисы

  • Звездная телеведущая получила поздравления от фанатов и коллег.
  • Имя сына Леся Никитюк пока держит в секрете.

Леся Никитюк стала мамой

Сын, — лаконично подписала кадры телеведущая и добавила смайлик в виде белого сердечка.

Фото: скриншот

На ярких фотографиях Никитюк позирует с сыном, имя которого пока не называет, и со своим избранником — военнослужащим Дмитрием Бабчуком.

Кстати, мужчина также написал о пополнении в семье в своем Instagram.

Фанаты и звездные коллеги Леси поздравили ее с этим долгожданным событием:

  • "Поздравляю! Пусть будет самым счастливым", — написала фронтвумен группа The Hardkiss Юлия Санина;

  • "Лесюня! Какое счастье! Поздравление вашей семье", — поздравила молодую маму певица Надя Дорофеева;

  • "Поздравляю! Много молока, тихих ночей, без коликов и газиков, кайфуй Лесюня — первый год самый сладкий", — добавила актриса Анна Саливанчук.

Как уже упоминалось ранее, об отношениях с любимым Леся впервые рассказала осенью 2024 года, а в начале этого года мужчина сделал предложение телеведущей.

Несмотря на это, звезда до сих пор официально не комментировала, действительно ли у них уже состоялась свадьба.

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